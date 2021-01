Kind in Spandau verschwunden - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilte, verließ der 13-jährige Rahman Ghadami aus bislang unbekannten Gründen am Sonnabend, 23. Januar 2021, gegen 14.20 Uhr seine Unterkunft im Evangelischen Johannesstift in der Schönwalder Allee in Berlin-Spandau.

13-Jähriger in Berlin vermisst - So beschreibt die Polizei den Jungen:

Geschätztes Alter 12 Jahre

etwa 140 cm groß

hagere Gestalt

Schwarz/braune Jacke

Schwarze Jeanshose

Schwarze Sportschuhe der Marke Adidas

Die Ermittler der Vermisstenstelle fragen:

Wer hat Rahman Ghadami seit dem 23. Januar 2021 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.