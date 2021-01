Reinickendorf: Hochzeitsfeier einer arabischstämmigen Großfamilie aufgelöst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 25. Januar.

+++ Hochzeitsfeier in Reinickendorf mit 50 Gästen aufgelöst +++

Eine Hochzeitsfeier einer arabischstämmigen Großfamilie in Reinickendorf ist wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln von der Polizei aufgelöst worden. Ein Zeuge hatte am Sonntag ein stetiges Kommen und Gehen aus einer Wohnung in einem Haus an der Hechelstraße festgestellt und die Polizei verständigt.

Als die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr die Wohnung betraten, stellten sie in den Räumen mehr als 50 Personen fest. Die Personalien aller Anwesenden, 21 Frauen, 22 Männer und zwölf Kinder, wurden überprüft. Gegen die Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Kind stürzte während der Überprüfung und erlitt eine leichte Verletzung am Kopf, die von Rettungskräften versorgt wurde. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 20.45 Uhr mussten 37 Gäste die Wohnung verlassen. Sie erhielten Platzverweise.

+++ BVG-Mitarbeiter in Tempelhof mit Messer verletzt +++

Ein BVG-Mitarbeiter ist am Montagfrüh in Tempelhof bei einem Raub mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach Angaben des 36 Jahre alten Angestellten war er in Arbeitsuniform gegen 3.30 Uhr zu Fuß in der Attilastraße auf dem Weg zum Dienst, als er von einem Unbekannten plötzlich mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Nachdem er dem Mann das Geld gegeben hatte, habe dieser ihm einen Stoß in die rechte Körperseite gegeben. Danach flüchtete der Mann in Richtung S-Bahnhof Attilastraße. Der BVG-Mitarbeiter stellte eine blutende Stichverletzung fest und verständigte Rettungskräfte und Polizei. Der Verletze wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Direktion 4 übernommen.

+++ Illegaler Ausflug zur Ostsee - Mehrere Anzeigen und Rückreise +++

Ein illegaler Wochenendausflug an die Ostseeküste hat einer Berlinerin mehrere Anzeigen und eine verfrühte Abreise mit Polizeibegleitung eingebracht. Die 46-jährige Frau sei am Sonnabend auf der Promenade in Warnemünde mit einem Bekannten spazieren gewesen, als sie plötzlich ihr Pfefferspray zückte und gegen drei Hunde sprühte, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Zugleich habe die Frau die 55 Jahre alte Hundehalterin und ihren zwei Jahre alten Enkel mit dem Spray besprüht und beleidigt.

Bis die Polizei eintraf soll die sichtlich erregte Berlinerin noch weitere Spaziergänger beleidigt haben. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die 46-Jährige mit ihrer Einreise gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen haben soll. Zudem werde wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei begleitete die Frau zum Bahnhof, wo sie zur Abreise aufgefordert wurde. Ihr Begleiter, der in der Region wohnte, habe sich nicht beteiligt, hieß es.

+++ Raser flüchtet vor Polizei und verletzt 81-Jährige +++

Bei dem Unfall in Neukölln wurde eine 81 Jahre alte Passantin schwer verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Nachdem er sich am Sonntagnachmittag einer Polizeikontrolle entzogen hatte, verursachte ein Autofahrer in Neukölln einen Verkehrsunfall, bei dem auch eine Seniorin schwer verletzt wurde.

Der Besatzung einer Zivilstreife der Autobahnpolizei fiel kurz nach 13 Uhr ein Audi A6 auf, der auf der Stadtautobahn zu schnell unterwegs war. Als die beiden Kollegen den Wagen anhalten und überprüfen wollten, raste das Auto davon. An der Anschlussstelle Oberlandstraße fuhr der Audi von der A 100 ab und setzte seinen Weg in der Silbersteinstraße fort. Als ihm Einsatzkräfte einer dort eingerichteten Verkehrskontrolle Anhaltesignale gaben, mussten sie beiseite springen, um nicht von dem bis zu 100 km/h schnellen Fahrzeug erfasst zu werden. An der Kreuzung Hermannstraße verlor der Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Ampelmast, der umknickte. Dieser wiederum erfasste eine 81-jährige Passantin. Die Seniorin erlitt einen Beinbruch sowie mehrere Prellungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo sie operiert werden musste.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Ampelmast konnte der 25-jährige Fahrer festgenommen werden. Er gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, vor dem Fahrtantritt Drogen eingenommen zu haben und den Audi ohne Wissen des Eigentümers zu nutzen. Er musste sich einer Blutentnahme sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

Der Fahrer der verfolgenden Zivilstreife konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Fluchtwagen, wobei der Einsatzwagen leicht beschädigt wurde. Die beiden Kollegen blieben, wie der Flüchtende auch, unverletzt.

+++ Frau verletzt Vater und Bruder mit dem Messer +++

Eine Frau wurde am Sonntagabend in Gesundbrunnen festgenommen, nachdem sie zuvor ihren Vater und ihren Bruder mit einem Messer verletzt hatte. Gegen 18 Uhr kam es in einer Wohnung in der Grüntaler Straße zu Streitigkeiten zwischen der 36-Jährigen und ihrem 60 Jahre alten Vater. Dabei stach die Frau mit einem Messer zu und verletzte ihren Vater an der Leber und den Rippen. Als der 19-jährige Bruder in das Geschehen eingriff, erlitt auch er durch das Messer eine Handverletzung. Einsatzkräfte konnten die Angreiferin überwältigen und festnehmen. Sie wurde einem Arzt vorgestellt, der die Einweisung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses veranlasste. Der Vater kam nach einer Notoperation zur stationären Behandlung in eine Klinik. Dem Vernehmen nach besteht keine Lebensgefahr. Der Bruder wurde vom Rettungsdienst in der Wohnung medizinisch versorgt.

+++ Auto prallt auf Einsatzfahrzeug der Polizei +++

Ein Suzuki fuhr in der Nacht auf ein Polizeifahrzeug auf.

Foto: Morris Pudwell

An der Kreuzung Holzmarktstraße/ An der Michaealbrücke in Mitte ist am späten Sonntagabend ein Pkw auf ein Einsatzfahrzeug der Polizei aufgefahren. Ein Beamter soll nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden sein. Der Mannschaftswagen der Polizei war gegen 23.45 Uhr mit Sonder-und Wegerechten unterwegs, als es zum Aufprall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

+++ Kleintransporter in Neukölln ausgebrannt +++

Ein Kleintransporter ist in Neukölln in der Nacht zu Montag in Flammen aufgegangen.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht haben zwei Transporter in Neukölln gebrannt. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.15 Uhr Feuer an den beiden in der Elbestraße abgestellten Fahrzeugen. Polizisten löschten zunächst das Feuer an dem VW. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand an dem Renault, der fast vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

+++ Unfallbilanz - Zwei Tote und 43 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen zwei Autofahrer in den Landkreisen Elbe-Elster und Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Zudem gab es laut Polizeisprecherin 43 Verletzte. Insgesamt zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg zwischen Freitag und Sonntag 282 Unfälle. Bei 32 Verkehrsunfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, bei den restlichen 250 entstanden lediglich Sachschäden.

Am Sonnabend war ein 42-jähriger Autofahrer in Finsterwalde (Elbe-Elster) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er kam zwischen Lindthal und Massen-Niederlausitz mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit dem Baum.

Ähnlich erging es einem 70-jährigen Autofahrer bereits am Freitagmorgen. Auf der Landstraße zwischen Neuhardenberg und Wulkow (Märkisch-Oderland) kam er aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.