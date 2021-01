Berlinerin verstößt gegen Corona-Regeln: Illegaler Ausflug zur Ostsee - mehrere Anzeigen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 25. Januar.

+++ Illegaler Ausflug zur Ostsee - Mehrere Anzeigen und Rückreise +++

Ein illegaler Wochenendausflug an die Ostseeküste hat einer Berlinerin mehrere Anzeigen und eine verfrühte Abreise mit Polizeibegleitung eingebracht. Die 46-jährige Frau sei am Sonnabend auf der Promenade in Warnemünde mit einem Bekannten spazieren gewesen, als sie plötzlich ihr Pfefferspray zückte und gegen drei Hunde sprühte, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Zugleich habe die Frau die 55 Jahre alte Hundehalterin und ihren zwei Jahre alten Enkel mit dem Spray besprüht und beleidigt.

Bis die Polizei eintraf soll die sichtlich erregte Berlinerin noch weitere Spaziergänger beleidigt haben. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die 46-Jährige mit ihrer Einreise gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen haben soll. Zudem werde wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei begleitete die Frau zum Bahnhof, wo sie zur Abreise aufgefordert wurde. Ihr Begleiter, der in der Region wohnte, habe sich nicht beteiligt, hieß es.

+++ Unfallbilanz - Zwei Tote und 43 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen zwei Autofahrer in den Landkreisen Elbe-Elster und Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Zudem gab es laut Polizeisprecherin 43 Verletzte. Insgesamt zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg zwischen Freitag und Sonntag 282 Unfälle. Bei 32 Verkehrsunfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, bei den restlichen 250 entstanden lediglich Sachschäden.

Am Sonnabend war ein 42-jähriger Autofahrer in Finsterwalde (Elbe-Elster) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er kam zwischen Lindthal und Massen-Niederlausitz mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit dem Baum.

Ähnlich erging es einem 70-jährigen Autofahrer bereits am Freitagmorgen. Auf der Landstraße zwischen Neuhardenberg und Wulkow (Märkisch-Oderland) kam er aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.