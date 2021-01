Mann sticht in Neukölln auf andere Personen ein

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 24. Januar.

+++ Mit Stichwaffe auf andere Personen eingestochen +++

In Neukölln ist es am späten Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann soll gegen 22.50 Uhr auf dem Gehweg der Sonnenallee auf weitere Personen eingestochen haben. Mehrere Männer wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten an der Laube

Foto: Thomas Peise

+++ Laube wird ein Raub der Flammen +++

Gegen 22 Uhr brannte in einer Kleingartenanlage in der Pichelswerderstraße in Spandau ein Laube. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Vor einem Rewe-Supermarkt musste die Feuerwehr einen Laster löschen.

Foto: Thomas Peise

+++ Laster brennt auf Supermarkt-Parkplatz +++

Gegen 23 Uhr sahen Passanten Flammen an einem Lkw in der Weserstraße in Neukölln und alarmierten die Feuerwehr. Diese traf schnell ein und konnte ein Ausbrennen des Lkw verhindern. Verletzt wurde niemand.

In Marzahn endete eine nächtliche Autofahrt an einem Baum.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto kracht gegen Baum und verliert Motor +++

Gegen 2 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Bruno-Baum-Straße in Marzahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf den Grünstreifen, touchierte einen Baum und prallte dann gegen einen zweiten Baum. Dabei wurden Teile des Motors aus dem Wagen gerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.