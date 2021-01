Männer gehen in Neukölln mit Messern aufeinander los

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 24. Januar.

+++ Männer gehen mit Messern aufeinander los +++

Zu einer Auseinandersetzung, bei der Messer und Pfefferspray eingesetzt wurden, kam es in der vergangenen Nacht in Neukölln. Sechs derzeit noch Unbekannte attackierten gegen 23 Uhr drei Männer im Alter von 35, 41 und 48 Jahren in der Sonnenallee, als diese auf dem Gehweg unterwegs waren.

Dabei erlitten die beiden Älteren Stichverletzungen am Rücken, an der Schulter sowie am Arm und kamen zur Behandlung in eine Klinik. Der Jüngere klagte über Atemwegs- und Augenreizungen, musste aber nicht behandelt werden. Allerdings stellten die Einsatzkräfte bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass er mit einem Haftbefehl wegen eines Sexualdelikts gesucht wurde. Er wurde den Justizbehörden überstellt.

+++ 17-Jähriger im Volkspark Hasenheide angegriffen und schwer verletzt +++

Nachdem er von zwei Unbekannten in Neukölln geschlagen worden war, musste ein Jugendlicher am Samstagabend zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik. Ein Passant entdeckte den 17-Jährigen mit blutenden Gesichtsverletzungen gegen 19 Uhr im Volkspark Hasenheide und informierte den Notruf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einer Schädel- und Nasenbeinfraktur sowie mehreren Hämatomen im Gesicht ins Krankenhaus. Dem Vernehmen nach besteht keine Lebensgefahr. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Personen den jungen Mann in ein Gebüsch geschubst und anschließend geschlagen haben. Danach seien die Angreifer geflüchtet.

+++ Laube wird ein Raub der Flammen +++

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten an der Laube

Foto: Thomas Peise

Zwei mutmaßlichen Brandstiftern gelang am Samstagabend in Spandau die Flucht. Ein Anwohner einer Laubenkolonie in der Pichelswerderstraße beobachtete gegen 21.30 Uhr zwei Jugendliche, die sich an einer anderen Laube zu schaffen machten. Als er den Notruf verständigte, bemerkte er, dass plötzlich Flammen zu sehen waren, die auf das Dach und auf der Terrasse stehende Gartenmöbel übergriff. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass die Laube durch den Brand erheblich zerstört wurde. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Absuche der Umgebung nach dem verdächtigen Duo blieb ohne Erfolg. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Laster brennt auf Supermarkt-Parkplatz +++

Vor einem Rewe-Supermarkt musste die Feuerwehr einen Laster löschen.

Foto: Thomas Peise

Zwei Fahrzeuge wurden in der vergangenen Nacht durch Feuer in Neukölln beschädigt. Die Besatzung einer Zivilstreife bemerkte gegen 23.10 Uhr Flammen und Rauch an zwei in der Weserstraße geparkten Fahrzeugen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände an dem Iveco-Lastwagen sowie dem danebenstehenden Fiat-Transporter. Eine Absuche der Umgebung nach möglichen Tatverdächtigen blieb erfolglos. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

+++ Auto kracht gegen Baum und verliert Motor +++

In Marzahn endete eine nächtliche Autofahrt an einem Baum.

Foto: Thomas Peise

Gegen 2 Uhr verlor ein Autofahrer auf der Bruno-Baum-Straße in Marzahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf den Grünstreifen, touchierte einen Baum und prallte dann gegen einen zweiten Baum. Dabei wurden Teile des Motors aus dem Wagen gerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++ Auto prallt gegen geparkten Lastwagen - Fahrer schwer verletzt +++

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer schwer verletzte, kam es am sonntagmorgen in Biesdorf. Der 45-Jährige kam mit seinem Wagen vom Blumberger Damm und war gegen 3.30 Uhr in der Altentreptower Straße in Richtung Gülzower Straße unterwegs. In Höhe des Brebacher Weg prallte er aus noch unbekannten Gründen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastwagen. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und am Bein zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten dann den verkeilten Chevrolet vom Lastwagen trennten. Dafür war die Straße kurzzeitig gesperrt, wovon auch der Buslinienverkehr betroffen war.