Berlin Mitte: 2000 Menschen demonstrieren für Freilassung von Nawalny

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 23. Januar.

+++ 2000 Menschen demonstrieren für Freilassung von Nawalny +++

In Berlin haben nach Polizei-Angaben rund 2000 Menschen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny demonstriert. Der Protestzug „Freiheit für Nawalny“ zog durch Mitte an der russischen Botschaft vorbei und endete am Pariser Platz, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Der Ablauf sei „störungsfrei“ gewesen.

Der Oppositionsführer war am Montag nach seiner Rückkehr aus Deutschland bei Moskau in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden war. Nawalny soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Der 44-Jährige sieht das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert an. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis - sowie mehrere Gerichtsverfahren.

+++ Drogenkurier tarnte sich als Postmitarbeiter +++

Der mutmaßliche Drogenkurier hatte sich als Postangestellter getarnt.

Foto: Morris Pudwell

Aufgrund eines Bürgerhinweises konnte am Freitagabend in Friedrichshain der Handel mit Betäubungsmitteln beendet und ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte konnten gegen 19 Uhr an der benannten Wohnung in der Karl-Marx-Allee beobachten, dass drei Männer mit Kartons die Wohnung verließen, die Kisten in einen Transporter luden und ein Mann mit dem Wagen davonfuhr.

Als der Fahrer, der die Uniform eines Postmitarbeiters trug, die Pakete in der Tegeler Straße in Wedding in eine dortige Wohnung brachte, überprüften die Beamten den Mann. Dabei strömte ihnen aus den Paketen Marihuana-Geruch entgegen. Mit einem richterlichen Beschluss wurden nun die beiden Wohnungen und das Fahrzeug durchsucht, wobei insgesamt über 40 Kilogramm Marihuana, diverse Arzneimittel, eine Druckluftpistole, eine Axt, ein Messer, mehrere hundert Euro sowie Briefmarken im Wert von rund 3.000 Euro beschlagnahmt wurden. Der festgenommene 29-Jährige wurde der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ BMW fährt auf Tramschienen und bleibt stecken +++

Die Feuerwehr musste den BMW aus dem Gleisbett bergen.

Foto: Thomas Peise

Ein BMW-Fahrer ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg ins Gleisbett der Straßenbahn geraten und mehrere Meter weit darin gefahren, bis er steckenblieb. Die BVG barg den Wagen mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Gleis und stellte das Fahrzeug wieder auf die Straße.

+++ Bürgerbüro der Grünen attackiert +++

as Bürgerbüro der Grünen-Abgeordneten Antje Kapek, Marianne Burkert-Eulitz und Daniel Wesener in Kreuzberg ist angegriffen worden. „Eine Fensterscheibe und eine Türscheibe wurden zerstört, offenbar bereits in der Nacht zum Freitag“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Schäden wurden demnach am Freitag um 9 Uhr entdeckt. Vor Ort seien Plakate gefunden worden, auf denen die Grünen wegen des Baus der Autobahn 49 durch den Dannenröder Forst in Hessen kritisiert werden. Der Staatsschutz ermittelt.

Im Dannenröder Forst östlich von Marburg an der Lahn waren Bäume für den Weiterbau der A49 gerodet worden. Die Autobahn soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden und die bereits bestehenden Autobahnen entlasten. Gegen die Baumfällungen protestierten Umwelt- und Klimaschützer.

+++ Heranwachsende drohen und randalieren auf Polizeirevier +++

Polizisten haben am Freitagabend in Kreuzberg vier junge Männer festgenommen, nachdem gedroht wurde, jemanden mit einem Messer zu verletzten. Eine Streife der Bahnsicherheit wurde gegen 20.15 Uhr am S-Bahnhof Warschauer Brücke auf verbale Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen aufmerksam und wollte die Szenerie beruhigen. Ein Beteiligter soll dann zu den Bediensteten gesagt haben, dass man mit einem Messer zustechen werde, wenn man sie nicht in Ruhe ließe. Anschließend stieg der junge Mann mit drei weiteren Gefährten in einen Bus des Schienenersatzverkehrs. Polizisten konnten den Bus an der Haltestelle U-Bahnhof Schlesisches Tor anhalten und kontrollieren, wobei sie den 16-jährigen Tatverdächtigen und die drei Begleiter im Alter von 16, 17 und 19 Jahren feststellen konnten und vorläufig festnahmen. Ein Messer konnte bei keinem von ihnen gefunden werden.



Das Quartett wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo die Identitäten geklärt wurden. Der 16-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung entgegen. Er kam anschließend zum Jugendnotdienst, weil seine Eltern die Abholung ihres Zöglings ablehnten. Der andere 16-Jährige sowie der 17-Jährige konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Auch der 19-Jährige wurde entlassen, weigerte sich jedoch, das Polizeigebäude zu verlassen. Stattdessen sprang er einen Kollegen an und schlug ihm gegen die Brust. Der Beamte unterbrach die Attacke mit einfacher körperlicher Gewalt und begleitete den jungen Mann vor die Tür. Die Versorgung einer zugezogenen blutenden Wunde lehnte der 19-Jährige ab und erstattete eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt. Er selbst sieht Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung entgegen, weil er gegen die Verglasung einer Tür getreten hatte.

+++ Mitarbeiter der Stadtreinigung entdecken Leiche +++

Zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung haben in Hellersdorf eine Leiche gefunden. Dies teilt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Sie entdeckten den leblosen Körper am Freitag gegen 9 Uhr in einem Waldstück nahe der Zerbster Straße. Die Kriminalpolizei transportierte die Leiche um 12.30 Uhr ab und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Untersuchungen durch die Gerichtsmedizin besteht aktuell kein Verdacht auf ein Tötungsdelikt, es kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Die Leiche wies bereits Verwesungsspuren auf, weshalb nach derzeitigem Stand noch nicht klar ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. In Kooperation mit der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Polizei Berlin versuchen die Beamten der Kriminalpolizei nun, die Identität des Verstorbenen oder der Verstorbenen festzustellen.

+++ Kellerverschläge brennen in Wohnhaus +++

Aus noch unbekannter Ursache haben in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Tempelhof mehrere Kellerverschläge gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat sie am Samstagmorgen mit 54 Einsatzkräften gelöscht und und dabei neun Bewohner in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

+++ Mutmaßlicher Autoeinbrecher festgenommen +++

Zwei Jugendliche und ein junger Mann gingen der Polizei in der vergangenen Nacht in Weißensee ins Netz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete ein Zeuge gegen 1.10 Uhr in der Bizetstraße, wie sich drei Personen an einem Smart zu schaffen machten, ins Innere gelangten und anschließend flüchteten. Er rief die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen daraufhin in der Mahlerstraße Ecke Gounodstraße drei Tatverdächtige fest. Das mutmaßliche Diebesgut, ein mobiles Navigationsgerät, wurde bei ihnen sichergestellt. Die beiden Jugendlichen im Alter von 16 Jahren und der 18-jährige Heranwachsende kamen für erkennungsdienstliche Behandlungen in ein Gewahrsam und wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

+++ Auto geht in Flammen auf +++

Zu einem Fahrzeugbrand kam es in der vergangenen Nacht in Niederschönhausen. Eine Anwohnerin der Buchholzer Straße beobachtete gegen 23.30 Uhr eine Person, die einen Gegenstand auf das Nachbargrundstück warf und anschließend verschwand. Kurz darauf stiegen an dem dort geparkten Opel Corsa Flammen auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem das Auto beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

+++ Taschendiebe festgenommen +++

Zwei mutmaßliche Taschendiebe gingen der Polizei am Freitagnachmittag und am Abend in Neukölln und Kreuzberg ins Netz. Zunächst bemerkte eine 56-Jährige, dass jemand an ihrem Rucksack hantierte, als sie gegen 14.45 Uhr am S-Bahnhof Köllnische Heide die Treppen hinabstieg. Als sie sich daraufhin umdrehte, sah sie einen ihr unbekannten Mann, der ihr Portemonnaie in der Hand hielt, welches sie zuvor in dem Rucksack verstaut hatte. Die Frau schrie um Hilfe, so dass mehrere Passanten zu ihr eilten. Während sie dem Dieb die Geldbörse aus der Hand riss, hielten die Zeugen, darunter ein 28-Jähriger, der die Tathandlung beobachtet hatte, den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten Polizei fest.

Kurz nach 21 Uhr entwendete ein Mann am Kottbusser Tor die im Fahrradkorb liegende Handtasche einer 37-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen die Hilfeschreie der Frau wahr, verfolgten den Verdächtigen und konnten ihn auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie U8 festnehmen. Die Tasche konnte der Bestohlenen zurückgegeben werden. Bei dem 33-Jährigen fanden die Polizisten einen auf eine andere Person ausgestellten Reisepass, zu dem die Ermittlungen andauern.

+++ Polizei stoppt illegales Glücksspiel und Corona-Verstöße +++

Eine illegale Glücksspielrunde mit knapp zwei Dutzend Menschen ist in Steglitz aufgelöst worden. In einer Dreizimmerwohnung traf die Polizei gegen Mitternacht auf 22 Menschen, die weder Abstände einhielten, noch Mund-Nase-Bedeckungen trugen, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei war in der Nacht zu Samstag demnach per Notruf alarmiert worden. Eine Anruferin hatte in der Wohnung an der Kniephofstraße zahlreiche Besucher beobachtet.

In zwei Räumen waren demnach Glücksspiele aufgebaut, mit einer Vielzahl von Würfeln, Karten und Spielchips. Die Fenster waren mit Aluminiumfolie abgeklebt, um Einblicke von außen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber war nicht vor Ort. Alle erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung. Zudem starteten die Beamten 20 Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glückspiels. 8000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.