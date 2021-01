Als Postbote getarnter Drogenkurier festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 23. Januar.

+++ Drogenkurier tarnte sich als Postmitarbeiter +++

Aufgrund eines Bürgerhinweises konnte am Freitagabend in Friedrichshain der Handel mit Betäubungsmitteln beendet und ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte konnten gegen 19 Uhr an der benannten Wohnung in der Karl-Marx-Allee beobachten, dass drei Männer mit Kartons die Wohnung verließen, die Kisten in einen Transporter luden und ein Mann mit dem Wagen davonfuhr.

Als der Fahrer, der die Uniform eines Postmitarbeiters trug, die Pakete in der Tegeler Straße in Wedding in eine dortige Wohnung brachte, überprüften die Beamten den Mann. Dabei strömte ihnen aus den Paketen Marihuana-Geruch entgegen. Mit einem richterlichen Beschluss wurden nun die beiden Wohnungen und das Fahrzeug durchsucht, wobei insgesamt über 40 Kilogramm Marihuana, diverse Arzneimittel, eine Druckluftpistole, eine Axt, ein Messer, mehrere hundert Euro sowie Briefmarken im Wert von rund 3.000 Euro beschlagnahmt wurden. Der festgenommene 29-Jährige wurde der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Kellerverschläge brennen in Wohnhaus +++

Aus noch unbekannter Ursache haben in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Tempelhof mehrere Kellerverschläge gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat sie am Samstagmorgen mit 54 Einsatzkräften gelöscht und und dabei neun Bewohner in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

+++ Auto geht in Flammen auf +++

Zu einem Fahrzeugbrand kam es in der vergangenen Nacht in Niederschönhausen. Eine Anwohnerin der Buchholzer Straße beobachtete gegen 23.30 Uhr eine Person, die einen Gegenstand auf das Nachbargrundstück warf und anschließend verschwand. Kurz darauf stiegen an dem dort geparkten Opel Corsa Flammen auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem das Auto beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

+++ Taschendiebe festgenommen +++

Zwei mutmaßliche Taschendiebe gingen der Polizei am Freitagnachmittag und am Abend in Neukölln und Kreuzberg ins Netz. Zunächst bemerkte eine 56-Jährige, dass jemand an ihrem Rucksack hantierte, als sie gegen 14.45 Uhr am S-Bahnhof Köllnische Heide die Treppen hinabstieg. Als sie sich daraufhin umdrehte, sah sie einen ihr unbekannten Mann, der ihr Portemonnaie in der Hand hielt, welches sie zuvor in dem Rucksack verstaut hatte. Die Frau schrie um Hilfe, so dass mehrere Passanten zu ihr eilten. Während sie dem Dieb die Geldbörse aus der Hand riss, hielten die Zeugen, darunter ein 28-Jähriger, der die Tathandlung beobachtet hatte, den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten Polizei fest.

Kurz nach 21 Uhr entwendete ein Mann am Kottbusser Tor die im Fahrradkorb liegende Handtasche einer 37-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen die Hilfeschreie der Frau wahr, verfolgten den Verdächtigen und konnten ihn auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie U8 festnehmen. Die Tasche konnte der Bestohlenen zurückgegeben werden. Bei dem 33-Jährigen fanden die Polizisten einen auf eine andere Person ausgestellten Reisepass, zu dem die Ermittlungen andauern.