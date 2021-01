Berlin: Mann in Gesundbrunnen attackiert und schwer verletzt

Ein Mann ist am Freitag von einem Unbekannten in Gesundbrunnen angegriffen worden. Er erlitt eine Stichverletzung.

Berlin. Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Gesundbrunnen (Mitte) von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Polizei wurde in die Jülicher Straße (Ecke Behmstraße) gerufen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde gegen 16.30 Uhr ein Mann offenbar mit einem Messer attackiert. Der Mann erlitt eine Stichverletzung. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Gesundbrunnen wurde ein Mann attackiert.

Foto: Pudwell

Der Täter ist flüchtig. In unmittelbarer des Tatortes befindet sich das Gesundbrunnen-Center. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminaltechnik sicherte am Abend Spuren. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort am Abend Spuren.

Foto: Thomas Peise