Bericht: Festnahme nach Überfall auf Geldboten bei Ikea

Am Dienstagvormittag wurde ein Geldtransporter hinter dem Einrichtungshaus Ikea überfallen.

Berlin. Ermittlungserfolg der Berliner Polizei: Rund einen Monat nach dem Überfall auf einem Geldtransporter hinter dem Ikea am Sachsendamm soll es laut der Zeitung BZ eine Festnahme gegeben haben. Das habe die Staatsanwaltschaft bestätigt. Weitere Details lagen zunächst noch nicht vor.

Am 15. Dezember hatten drei unbekannte Täter gegen 9.30 Uhr den Mitarbeiter eines Geld- und Werttransportunternehmens mit Schusswaffen bedroht, als dieser das Möbelhaus am Sachsendamm durch einen Hintereingang verlassen hatte. Anschließend flüchtete das Trio in einem weißen Audi A8 mit einem Geldkoffer mit Bargeld. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fluchtfahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen versehen war. Laut Polizei sollen die Unbekannten in Richtung Bessemerstraße geflüchtet sein. Also entgegen der Fahrtrichtung zur Autobahnauffahrt Alboinstraße.

Der Geldbote blieb unverletzt, stand aber offenbar unter dem Eindruck des Geschehens. Rettungskräfte haben den 55 Jahre alten Geldboten versorgt.