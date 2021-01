In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 21. Januar.

+++ Zwei Verletzte nach bewaffnetem Krawall in Gesundbrunnen +++

Gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Brunnenstrasse Ecke Ramlerstrasse in Gesundbrunnen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen auch Waffen im Spiel gewesen sein. Zwei Personen erlitten teils schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Ein Foto des Tatorts in Berlin-Gesundbrunnen.

Foto: Thomas Peise

Ob es sich um Stich oder Schussverletzungen handelte, ist bislang unklar. Schwer bewaffnete Polizisten sperrten den Tatort ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Carsharing-Wagen hatte Totalschaden.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto rammt Straßenlaterne +++

Gegen 22.10 Uhr am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Otto-Suhr-Allee Ecke Leibnitzstrasse in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mietwagens prallte dort gegen einen Laternenmast. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Weil der Ampelmast zu kippen drohte, legte ihn die Feuerwehr mit Hilfe eines Kranes um.