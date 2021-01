Berlin Schöneberg: Wohnhäuser nach Detonation evakuiert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 20. Januar.

+++ Zwei Wohnhäuser nach Detonation in Schöneberg evakuiert +++

In der Nacht zu Mittwoch hörten Polizisten in Schöneberg gegen 1.30 Uhr einen sehr lauten Knall. Daraufhin fuhr ein Streifenwagen die nähere Umgebung ab, um nach der Ursache zu suchen. Kurz drauf gingen mehrere Notrufe aus der Fritz-Reuter-Straße ein. Dort stellten die Beamten Beschädigungen an zwei Wohnungen und vier Fahrzeugen fest. Außerdem fanden sie im Umkreis von 70 Metern Teile einer Straßenschildbefestigung. Das Landeskriminalamt (LKA) wurde ebenfalls verständigt und Beamte zum Ort gerufen. Zwei Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Bewohner kamen in einem Bus der Feuerwehr unter. Die Polizei geht von einer detonierten Kugelbombe aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bewohner der evakuierten Häuser kamen in einem Bus der Feuerwehr unter.

Foto: Thomas Peise

+++ Ein Todesopfer und 14 Verletzte nach Brand in Pflegeheim +++

Ein Feuer im Zimmer eines Pflegeheims in Kladow (Spandau) am Dienstagabend hatte tödliche Folgen. Die Überlebenden stehen unter Schock. Die Polizei sucht nach der Brandursache. Mehr dazu lesen Sie HIER!