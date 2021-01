Explosion in Schöneberg - Feuerwehr und Polizei evakuieren Häuser, LKA ermittelt

In Schöneberg gab es in der Nacht zu Mittwoch eine Explosion.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 20. Januar.

+++ LKA ermittelt nach Explosion in Schöneberg +++

Nach einer Explosion in Schöneberg sind zwei Wohnhäuser evakuiert worden. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, detonierte gegen 1 Uhr an der Fritz-Reuter-Straße ein offenbar am Fuß eines Baustellenschildes abgelegter Gegenstand. Umherfliegende Teile beschädigten demnach Autos und Fensterscheiben. Außerdem sei eine Person leicht verletzt worden. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv, sagt die Polizei der Berliner Morgenpost.

Bewohner der evakuierten Häuser kamen in einem Bus der Feuerwehr unter.

Foto: Thomas Peise

Anwohner der beiden Häuser wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht; sie kamen im Wärmebus der Feuerwehr unter. Die Polizei geht von einer detonierten Kugelbombe - d.h. einem großen Feuerwerkskörper - aus. Etwa 30 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Ein Toterr und 14 Verletzte nach Brand in Pflegeheim +++

Ein Feuer im Zimmer eines Pflegeheims in Kladow (Spandau) am Dienstagabend hatte tödliche Folgen. Die Überlebenden stehen unter Schock. Die Polizei sucht nach der Brandursache. Mehr dazu lesen Sie HIER!

+++ Imbiss-Räuber entkommt auf Fahrrad +++

Nachdem er am Dienstagabend einen Imbiss in Tegel (Reinickendorf) überfallen hatte, ist der Täter auf seinem Fahrrad entkommen. Der Mann betrat kurz nach 18 Uhr den Verkaufsraum an der Gorkistraße, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und verlangte Geld. Nachdem er dieses von der 50-Jährigen bekommen hatte, verließ er den Imbiss, stieg auf seinen Rad und fuhr in Richtung Holzhauser Straße davon. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Räuber verletzt Apotheken-Angestellte am Hals +++

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine Apotheke in Kreuzberg überfallen. Der Mann betrat gegen 18.10 Uhr das Geschäft an der Dieffenbachstraße und gab sich zunächst als Kunde aus. Plötzlich soll er über ein Absperrseil gestiegen sein und die Angestellte von hinten am Hals gepackt, sie zur Kasse gezogen und den Schlüssel zur Kassenlade verlangt haben. Dann bemerkte er, dass der Schlüssel steckte und ließ die 33-Jährige los. Nach einem Griff in die Kasse flüchtete der Mann mit der Beute in Richtung Hohenstaufenplatz. Die Angestellte wurde leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Ihre 59 Jahre alte Kollegin blieb unverletzt. Die Ermittlungen hat ein Raubkommissariat übernommen.