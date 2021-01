13-Jährige vermisst - Suche auch in Berlin

Die 13 Jahre alte Samantha D. könnte sich in Berlin aufhalten.

Berlin/Paderborn. Eine 13-Jährige aus Paderborn wird seit vergangenem Dienstag vermisst. Möglicherweise hält sie sich in Berlin auf. Am Montag veröffentlichte die Polizei ein Bild der Vermissten und bat um Mithilfe bei der Suche.

Laut Polizei verließ Samantha D. am 12. Januar 2021 gegen 16 Uhr eine Jugendeinrichtung in Paderborn. Die aus Bad Driburg stammende 13-Jährige lebt erst wenige Wochen in der Einrichtung. Die Ermittlungen der Polizei im Umfeld der Vermissten haben bislang keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der Minderjährigen gebracht.

Die Vermisste sieht älter aus als 13 Jahre. Sie ist 165 cm groß, korpulent und meistens stark geschminkt. Das Mädchen hat dunkelbraune Haare und braungrüne Augen. Zuletzt trug sie eine weiße Jacke mit Teddyfell und ein schwarze Hose.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit dem 12. Januar 2021 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.