Gesundbrunnen: Polizei löst Gottesdienst mit 170 Teilnehmern auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 18. Januar.

+++ Polizei löst Gottesdienst mit 170 Personen auf +++

Ein Gottesdienst einer kleinen Berliner Gemeinde mit weit mehr als 170 Menschen ist in Berlin wegen massiver Verstöße gegen die Corona-Regeln aufgelöst worden. In einem Saal der Kirchengemeinde zwischen Koloniestraße und Soldiner Straße in Gesundbrunnen seien am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr 170 Erwachsene sowie weitere Kinder von der Polizei angetroffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Menschen hätten weder Masken getragen noch Abstände eingehalten. Ein Hygienekonzept und Anwesenheitslisten hätten ebenfalls gefehlt.

Der Pfarrer habe angegeben, eigentlich sei ein Gottesdienst im kleinen Kreis geplant gewesen, die Zahl der Besucher sei dann aber gestiegen. Die Polizei stellte Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gegen mehr als 100 Menschen. Um welche Gemeinde es sich handelte, sagte die Polizei nicht.

Anmerkung der Redaktion: Wir hatten zunächst geschrieben, dass es sich um eine Geburtstagsfeier gehandelt habe. Wir habenden Text entsprechend korrigiert.

+++ Mutter bewusstlos - Kinder alarmieren Polizei +++

Kinder haben am Sonntag in Hennigsdorf (Oberhavel) die Polizei alarmiert, nachdem sie ihre Mutter bewusstlos aufgefunden hatten. "Bei Ankunft schlugen die mitgeführte Kohlenmonoxid-Melder aufgrund erhöhter Werte Alarm. Wegen fehlender Durchlüftung sammelten sich CO-Gase der Heizlüfter im Haus", teilte die Brandenburger Polizei bei Twitter mit.

+++ Behausung eines Obdachlosen abgebrannt +++

Am Kottbusser Tor brannte die Behausung eines Obdachlosen.

Foto: Morris Pudwell

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg ist in der Nacht die Behelfsbehausung eines Obdachlosen abgebrannt. Ein Obst- und Gemüsehändler bemerkte gegen 2 Uhr Rauch und zog den Obdachlosen aus seinem Verschlag. Der Gerettete kam in ein Krabnkenhaus. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Ein Polizist versiegelt den Eingang zum Café.

Foto: Morris Pudwell

+++ Illegales Glücksspiel - Polizei macht Café dicht +++

Die Polizei hat am Sonntag ein Glücksspiel-Café an der Germaniapromenade in Neukölln versiegelt, in dem heimlich weiterhin gezockt worden sein soll. Polizisten sollen vor Ort mehrere Personen angetroffen haben. Ferner wurden mehrere illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Es laufen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen.

+++ Männer nach Einbruch in Spätkauf festgenommen +++

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Neukölln festgenommen werden konnten. Gegen 1.40 Uhr beobachtete er drei Männer, wie sie sich an der Eingangstür an dem Geschäft in der Karl-Marx-Straße zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen schob das Trio zuerst den elektrischen Rollladen nach oben und hebelte anschließend mit einem Werkzeug die Eingangstür auf. Als die Polizisten bei dem Spätkauf eintrafen, konnten sie zwei von drei Tatverdächtigen am Ort vorläufig festnehmen. Der Dritte des Trios flüchtete zuvor in unbekannte Richtung. Die beiden 50- und 47-jährigen Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

+++ Raser mit 143 km/h auf der A113 unterwegs +++

Die Berliner Polizei hat am Sonntag das Auto und den Führerschein eines Rasers beschlagnahmt. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, war der Fahrer mit 143 km/h bei erlaubten 80 km/h auf der A113 unterwegs. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass das Auto unversichert und nicht zugelassen war.

+++ Nach rassistischen Beleidigungen vor Imbiss randaliert +++

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagnachmittag an einem Imbiss in Kreuzberg. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 55-Jähriger gegen 16.30 Uhr an den Stand am Mehringdamm herangetreten und den Inhaber rassistisch beleidigt haben. Dabei soll er auch Dokumente zum Aufenthalt des 41-Jährigen und zum Betrieb des Verkaufstandes gefordert haben. Als sein Gegenüber dies verneinte, habe der Aggressor eine Kunststoffflasche vom Tresen genommen und sie in das Innere des Imbisses geworfen. Dabei habe sich der Deckel gelöst und die Sauce die Bekleidung sowie das Gesicht des 41-Jährigen beschmutzt. Bei der Überprüfung gab der 55-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben und händigte den Ausweis einer Bezirksverordnetenversammlung aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

+++ Festnahme nach Einbruch in Bürogebäude +++

Polizeibeamte haben am Montagmorgen in Prenzlauer Berg einen 55-jährigen Mann wegen des dringenden Verdachts eines Büroeinbruchs festgenommen. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hauses in der Schönhauser Allee hatte gegen 3.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er den Unbekannten in dem verschlossenen Gebäude bemerkt hatte. Der Mitarbeiter des Wachschutzunternehmens hielt den mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Tatverdächtige die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Der Festgenommene wurde der weiterermittelnden Kriminalpolizei übergeben.

+++ Drogen aus Auto verkauft - Festnahme +++

Das doch sehr auffällige Verhalten einer jungen Frau zog am Sonntag die Aufmerksamkeit der Besatzung einer Zivilstreife in Friedrichshain auf sich. Die Beamten fuhren gegen 16.45 Uhr durch die Sonntagstraße, als sie die 21-Jährige am Straßenrand bemerkten. Mit dem Handy in der Hand schaute sie ständig die Straße auf und ab. Kurz darauf hielt ein Citroen, in welchen sie einstieg. Das Auto bewegte sich in Schrittgeschwindigkeit einige Meter und die Frau verließ es wieder, wobei sie sich etwas in die Jackentasche steckte.

Wegen des Verdachts des Erwerbs von Betäubungsmitteln kontrollierten die Polizisten die Verdächtige und fanden bei ihr zwei Tütchen mit Cannabis, zu denen sie angab, selbige eben in dem Fahrzeug erworben zu haben. Nach der Beschlagnahme der Drogen und der Feststellung ihrer Personalien konnte die Frau ihren Weg fortsetzen. Sie muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Den Citroen stoppten die Einsatzkräfte dann in der Hirschberger Straße. Bei einer von dem Fahrer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten insgesamt 55 Verkaufseinheiten mit Rauschgift sowie rund 560 Euro. Diese Gegenstände wurden ebenfalls beschlagnahmt. Der 37-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend der Kriminalpolizei überstellt, die die Ermittlungen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln übernommen hat.