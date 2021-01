100 Personen feiern Geburtstagsparty in Gesundbrunnen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 18. Januar.

+++ Polizei löst Geburtstagsfeier mit 100 Personen auf +++

Die Polizei hat am Sonntagabend im Soldiner Kiez in Gesundbrunnen eine Veranstaltung mit etwa 100 Personen in einer Halle aufgelöst. Die Anwesenden gaben an, einen Gottesdienst abzuhalten. Dem widersprachen allerdings mehrere "Happy Birthday"-Banner im Saal. Die Beamten beendeten die Versammlung und nahmen die Personalien der Anwesenden auf. Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen die Regeln des Infektionsschutzes.

Am Kottbusser Tor brannte die Behausung eines Obdachlosen.

Foto: Morris Pudwell

+++ Behausung eines Obdachlosen abgebrannt +++

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg ist in der Nacht die Behelfsbehausung eines Obdachlosen abgebrannt. Ein Obst- und Gemüsehändler bemerkte gegen 2 Uhr Rauch und zog den Obdachlosen aus seinem Verschlag. Der Gerettete kam in ein Krabnkenhaus. Die Brandursache ist noch unbekannt.