Berlin-Steglitz: Feuer in Mehrfamilienhaus - Ein Mensch reanimiert

Die Feuerwehr hat am Sonnabend einen Wohnungsbrand in Steglitz gelöscht. Eine Person musste reanimiert werden.

Berlin. Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt. In der Muthesiusstraße brannte eine Wohnung im Erdgeschoss. Nach Informationen von vor Ort konnte der Mieter sich selbst in Sicherheit bringen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kontrolle der darüberliegenden Wohnung wurde eine bewusstlose Person aufgefunden, die anschließend reanimiert werden musste. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war noch unklar, wie schwer das fünfgeschossige Haus bei dem Brand beschädigt wurde. Ein Zimmer einer Wohnung soll komplett ausgebrannt sein. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.