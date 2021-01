Hochzeitsfeier in Berlin - Polizei löst Party mit 60 Gästen auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 17. Januar.

+++ Verstoß gegen Corona-Regeln: Polizei löst Hochzeitsfeier auf +++

Die Polizei hat am Sonnabend gegen 19 Uhr in Mitte eine Hochzeitsfeier in der Badstraße aufgelöst, weil sie gegen die Corona-Regeln verstieß. Anwohner sollen die Veranstaltung der Polizei gemeldet haben. Nach Informationen von vor Ort wollten mehr als 60 Gäste in einer angemieteten Wohnung feiern. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. „Wir haben die Menschen aufgefordert, sich in ihre Wohnungen zu begeben“, sagte ein Sprecher der Polizei. Es seien alle Personalien sowie 56 Verstöße gegen den Infektionsschutz notiert worden. „Hier haben sich deutlich mehr Menschen getroffen als nur aus einem fremden Haushalt.“

+++ Raser (16) liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei - schwangere Freundin im Auto +++

Ein 16 Jahre alter Autofahrer hat versucht, sich am Sonnabend einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten wollten den Fahrer gegen 14.45 Uhr auf der Potsdamer Straße in Fahrtrichtung Kurfürstenstraße stoppen. Doch der 16-Jährige ignorierte die Haltezeichen der Einsatzkräfte. Der Raser gab Gas - die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Laut der Behörde soll der 16-Jährige mehrfach die Fahrstreifen gewechselt haben, auf der Busspur und in den Gegenverkehr gefahren sein und rote Ampeln missachtet haben, um der Polizei zu entkommen. Als er mit hoher Geschwindigkeit bei Rot nach rechts auf die Kurfürstenstraße abbog, fuhr er beinahe eine 23 Jahre alte Fußgängerin mit einem Kinderwagen an. Nur durch eine Reflexbewegung sei es ihr gelungen dem Fahrzeug auszuweichen, teilte die Polizei mit.

Beim Abbiegen kam der 16-Jährige dann von der Straße ab und kollidierte mit einem Ampelmast auf der Mittelinsel. Der Raser flüchtete nun zu Fuß in Richtung Steinmetzstraße (Tiergarten). Dort wurde er von Polizisten festgenommen. Im Pkw saß noch die schwangere 17 Jahre alte Freundin. Sie wurde von Rettungskräften mit Bauchschmerzen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 16-Jährige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, danach wurde er den Eltern übergeben. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Wie er in den Besitz des Schlüssels gekommen war, wird nun ermittelt.

+++ Ausgewichen und gegen Baum geprallt - Zwei Verletzte bei Unfall in Wittenau +++

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenau (Reinickendorf) ist ein Autofahrer leicht und sein Beifahrer schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alte Autofahrer war gegen 22.50 Uhr auf der Straße Am Nordgraben in Richtung Holzhauser Straße unterwegs. Am Übergang zur Holzhauser Straße musste der Fahrer demnach einem entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen ausweichen, der aus der abzweigenden Straße Am Nordgraben nach links abgebogen sein soll. Das Auto des 18-Jährigen geriet beim Ausweichen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum auf der Mittelinsel.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Polizisten nahmen die Personalien des 55-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Feuer in Haus in Steglitz - eine Frau musste reanimiert werden +++

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in die Muthesiusstraße aus.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 22.40 Uhr zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt. In der Muthesiusstraße war in einer Wohnung im Hochparterre ein Feuer ausgebrochen. Die 81 Jahre alte Mieterin erlitt Brandverletzungen sowie eine Rauchgasvergiftung, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei der Kontrolle der darüberliegenden Wohnung wurde eine bewusstlose 51-jährige Frau aufgefunden, die anschließend reanimiert werden musste, teilte die Feuerwehr mit. Sie wurde mit einer Rausgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Mieterinnen und Mieter des Hauses blieben unverletzt.

Neben der ausgebrannten Wohnung sind auch Wohnungen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss zunächst nicht bewohnbar, hieß es von der Polizei. Während der Rettungs- und Löscharbeiten blieb die Muthesiusstraße bis gegen 1 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun die Brandursache und beschlagnahmte dazu die ausgebrannte Wohnung und eine Wohnung im ersten Obergeschoss.

+++ Lkw brennt in Marzahn +++

Ein Lkw brannte in Marzahn.

Foto: Peise

Ein Lkw hat in der vergangenen Nacht gegen drei Uhr auf der Märkischen Allee in Marzahn gebrannt. Ein Fahrer eines Fahrdienstes und seine Insassen hatten einen Feuerschein im vorderen Bereich des Lkw bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen des inzwischen in vollem Umfang brennenden Mercedes-Lkw, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Märkische Allee zwischen Bentschener Weg und Allee der Kosmonauten bis etwa 5 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung führt der Staatsschutz.

+++ Balkonbrand in Moabit - Person leicht verletzt +++

In Moabit brannte es auf einem Balkon.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht hat es gegen 1.50 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in der Huttenstraße in Moabit (Mitte) gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses brachten sich zuvor in Sicherheit. Nach ersten Angaben erlitt eine Person leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Flammen griffen teils auch auf die Wohnung über. Die Brandursache ist bislang unklar.

+++ Unfall in Teltow-Fläming mit mehreren Verletzten +++

Bei dem Unfall in Teltow wurden mehrere Menschen verletzt.

Foto: Peise

Auf dem Zossener Damm in Blankenfelde im Landkreis Teltow-Fläming ist es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Es wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Nach ersten Angaben vor Ort prallte der Fahrer eines getunten Pkw an einer Kreuzung in ein querendes Auto. Dieses wurde mehrere Meter über die Straße geschoben. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Anschließend wurde der Fahrer mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

In Teltow-Fläming kam es zu einem schweren Unfall.

Foto: Peise

+++ Pkw kollidiert in Lichtenberg mit Tram +++

Ein PKW-Fahrer kollidierte in Lichtenberg mit einer Tram.

Foto: Peise

An der Kreuzung Vulkanstraße Ecke Herzbergstraße in Lichtenberg ist es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurde der Fahrer des Pkw leicht verletzt. An der Tram entstand Sachschaden. Der Pkw-Fahrer soll der Tram nach ersten Angaben die Vorfahrt genommen haben.

Das Auto und die Tram wurden bei dem Unfall beschädigt.

Foto: Peise

+++ Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Wedding +++

In einer Wohnung in Wedding brannten Einrichtungsgegenstände.

Foto: Peise

In der Samoastraße in Wedding (Mitte) hat es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr in einer Erdgeschoss-Wohnung gebrannt. Dort hatten Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer Feuer gefangen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache wird ermittelt.

+++ Gartenlaube brennt in Treptow +++

In Treptow brannte eine Laube.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Baumschulenweg in Treptow ausgerückt. Gegen 20 Uhr ging in einer Kleingartenanlage an der Johannisthaler Chaussee eine Laube in Flammen auf. Ein 54 Jahre alter Anwohner bemerkte das Feuer auf dem Nachbargrundstück und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Laube lichterloh. Das Feuer konnte nach gut zwei Stunden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++

Polizisten haben am Sonnabend einen Mann in Charlottenburg festgenommen. Der Polizei zufolge hatte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 19 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, weil er an der Bismarckstraße einen Mann beobachtet hatte, als er sich gewaltsam Zugang zu einem Gebäude verschaffte. Die Polizisten entdeckten den Mann in der 6. Etage und nahmen ihn fest. Dort soll er versucht haben, in eine Praxis einzubrechen. Die Beamten stellten zudem auch an den Türen zu weiteren Geschäftsräumen in anderen Etagen Einbruchspuren fest. Der 41-Jährige hatte zu dem Einbruchswerkzeug bei sich.

+++ Polizei fasst zwei mutmaßliche Autoeinbrecher +++

Die Polizei hat am Sonnabend in Neukölln zwei mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen. Eine 48-Jährige hatte die Beamten verständigt, weil sie gegen 15.30 Uhr zwei Männer auf einem Parkplatz an der Hasenheide bemerkt und den Eindruck hatte, die beiden würden sich an geparkten Autos zu schaffen machen. Dabei sollen sie auch einen sogenannten Jammer benutzt haben, ein Spezialgerät, mit dem man Funksignale auffangen kann, um anschließend die Türen öffnen zu können. So sollen die beiden auch in einen Transporter eingedrungen sein, in dem sie Papiere durchwühlt hätten. Polizisten nahmen die beiden 19 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Bei ihnen fanden sie eine Funkfernbedienung die möglicherweise auch als Jammer genutzt werden kann. Die Beamten beschlagnahmten das Gerät und weitere Beweismittel. Die beiden wurden nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder freigelassen.