Berlin-Steglitz: Feuer in Haus - ein Mensch reanimiert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 17. Januar.

Blaulicht-Blog Feuer in Haus in Steglitz - ein Mensch reanimiert

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt. In der Muthesiusstraße brannte eine Wohnung im Erdgeschoss. Nach Informationen von vor Ort konnte der Mieter sich selbst in Sicherheit bringen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kontrolle der darüberliegenden Wohnung wurde eine bewusstlose Person aufgefunden, die anschließend reanimiert werden musste. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war noch unklar, wie schwer das fünfgeschossige Haus bei dem Brand beschädigt wurde. Ein Zimmer einer Wohnung soll komplett ausgebrannt sein. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei

+++ Lkw brennt in Marzahn +++

Ein Lkw brannte in Marzahn.

Foto: Peise

Ein Lkw hat in der vergangenen Nacht gegen drei Uhr auf der Märkischen Allee in Marzahn gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Hochzeitsfeier in Mitte von der Polizei aufgelöst +++

Die Polizei löste eine Hochzeitsfeier auf.

Foto: Pudwell

Die Polizei hat am Sonnabend gegen 19 Uhr in Mitte eine Hochzeitsfeier in der Badstraße aufgelöst, weil sie gegen die Corona-Regeln verstieß. Anwohner sollen die Veranstaltung der Polizei gemeldet haben. Nach Informationen von vor Ort wollten mehr als 60 Gäste in einer angemieteten Wohnung feiern. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und stellte die Personalien fest.

+++ Balkonbrand in Moabit - Person leicht verletzt +++

In Moabit brannte es auf einem Balkon.

Foto: Peise

In der vergangenen Nacht hat es gegen 1.50 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in der Huttenstraße in Moabit (Mitte) gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses brachten sich zuvor in Sicherheit. Nach ersten Angaben erlitt eine Person leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Flammen griffen teils auch auf die Wohnung über. Die Brandursache ist bislang unklar.

+++ Unfall in Teltow-Fläming mit mehreren Verletzten +++

Bei dem Unfall in Teltow wurden mehrere Menschen verletzt.

Foto: Peise

Auf dem Zossener Damm in Blankenfelde im Landkreis Teltow-Fläming ist es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Es wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Nach ersten Angaben vor Ort prallte der Fahrer eines getunten Pkw an einer Kreuzung in ein querendes Auto. Dieses wurde mehrere Meter über die Straße geschoben. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Anschließend wurde der Fahrer mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

+++ Pkw kollidiert in Lichtenberg mit Tram +++

Ein PKW-Fahrer kollidierte in Lichtenberg mit einer Tram.

Foto: Peise

An der Kreuzung Vulkanstraße Ecke Herzbergstraße in Lichtenberg ist es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurde der Fahrer des Pkw leicht verletzt. An der Tram entstand Sachschaden. Der Pkw-Fahrer soll der Tram nach ersten Angaben die Vorfahrt genommen haben.

+++ Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Wedding +++

In einer Wohnung in Wedding brannten Einrichtungsgegenstände.

Foto: Peise

In der Samoastraße in Wedding (Mitte) hat es am Sonnabend gegen 21.10 Uhr in einer Erdgeschoss-Wohnung gebrannt. Dort hatten Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer Feuer gefangen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache wird ermittelt.

+++ Gartenlaube brennt in Treptow +++

In Treptow brannte eine Laube.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Treptow ausgerückt. Gegen 20 Uhr ging in einer Kleingartenanlage an der Johannisthaler Chaussee eine Laube in Flammen auf. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr brannte die Laube lichterloh. Das Feuer konnte nach gut zwei Stunden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.