Polizei löst Treffen von Berliner Fußball-Fans auf

Berlin. Legale Feier oder illegale Zusammenkunft? Die Berliner Polizei hat am Freitagabend ein nach ihren Aussagen illegales Treffen von bis zu 40 Fußballfans des Berliner Regionalligisten BFC Dynamo in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) aufgelöst. Fans wollten im Sportforum die Gründung des Vereins vor 55 Jahren feiern. Aus dem Fanumfeld heißt es, dass das "abgesprochen" gewesen sei.

Die Polizei teilte mit, dass Polizisten am Freitag gegen 20 Uhr beobachtet haben, wie mehrere Personen in Fankleidung das Sportgelände am Weißenseer Weg betraten. Die Gruppe, die auf über 40 Personen angewachsen war, wurde durch Kräfte der 25. und der 32. Einsatzhundertschaft überprüft und kontrolliert, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Man wolle ein Jubiläum des Vereins „gebührend“ feiern, hieß es vor Ort. Es sollte demnach Pyrotechnik abgebrannt werden, mit legalen und illegalen Feuerwerkskörpern. Die Beamten beschlagnahmten das Material. Auch ein Schlagstock und mutmaßliche Drogen wurden sichergestellt. Insgesamt überprüften die Polizisten 42 Personen.

Fans kritisieren überzogene Reaktion

In der Fanszene des Regionalligisten sorgte das wiederum für Unmut, da man die Reaktion der Polizei für überzogen halte, zumal man angekündigt habe, das Jubiläum zu feiern.

Die Polizei teilte wiederum mit, dass die Beamten vor Ort auch vereinzelt beleidigt worden sind. Ein 47-jähriger Mann soll bei der Feststellung seiner Personalien Widerstand geleistet und versucht haben, einen Polizisten zu schlagen. Ferner soll der Mann während der Festnahme mehrere Einsatzkräfte beleidigt haben. Er wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Dieses konnte er nach einer angeordneten Blutentnahme verlassen.

Die anderen Personen konnten nach den polizeilichen Maßnahmen und diversen Platzverweisen ihre Wege fortsetzen. Neben den Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigungen und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurden von der Polizei zudem gegen 18 Personen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.