Razzia und Verhaftung bei mutmaßlichen Sperrmüllbetrügern

Berlin. Mutmaßlicher Betrug mit Sperrmüll: Am Donnerstag hat die Polizei mit 28 Kräften im Auftrag der Staatsanwaltschaft vier Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl vollstreckt. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger wurde verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm und weiteren Verdächtigen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Ermittlungen, die am Donnerstag zur Verhaftung und den Durchsuchungen führten, laufen bereits seit dem Mai 2018. Sie begannen aufgrund mehrerer Geldwäscheverdachtsmeldungen verschiedener Banken. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilte, ist der Beschuldigte dringend tatverdächtig, zwischen Sommer 2017 und 2018 mit weiteren noch unbekannten Mittätern gewerbsmäßig ein illegales Sperrmüllentsorgungsunternehmen betrieben zu haben. Diese Firma soll er mit irreführender Werbung im Internet betrügerisch beworben haben.

Strohleute haben über "Fake"-Konten Rechnungen beglichen

Zu Werbezwecken sollen sie regelmäßig entgeltliche Onlineanzeigen über eine Internetsuchmaschine aufgegeben haben. Dabei sollen die Täter aber nie die Absicht gehabt haben, diese Anzeigen beim Internetdienstleister auch zu bezahlen. Für den ihnen vorgeworfenen Bandenbetrug sollen die Tatverdächtigen mit Strohleuten zusammengearbeitet haben. Diese hätten laut Staatsanwaltschaft über eingerichtete "Fake"-Konten die Rechnungen für die umfangreichen Werbemaßnahmen zwar bezahlt, dann aber kurz darauf die Beträge zurückgebucht. Das soll sich in einem Gesamtumfang von mehreren hunderttausend Euro bewegt haben. Die Strohmänner hätten dann teilweise auch nach Barabhebungen das Geld an die Bande zurück transferiert. Erst als einige Banken im Mai 2018 Geldwäsche vermuteten und das gemeldet hatten, begannen die Ermittlungen. Laut Staatsanwaltschaft zeigte der geschädigte Internetdienstleister kein Interesse an der strafrechtlichen Aufklärung der Taten.

Bei den Durchsuchungen haben die Beamten diverse Beweismittel sowie Geld und Wertgegenstände sichergestellt. Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen mehrere Hauptverdächtige und fünf mutmaßliche Strohmänner. Ein 44 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter wurde zwischenzeitlich vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Beweismittel dauern an.

BSR warnt vor Sperrmüllbetrügern

Die Masche der Sperrmüllbetrüger ist nicht neu. Bereits im Mai 2019 warnte die Berliner Stadtreinigung (BSR) vor der überteuerten Abzocke. Wie das Unternehmen damals mitteilte, würden diese Betrüger den Eindruck erwecken, von der BSR zu kommen oder als Subunternehmer der BSR zu agieren. Zuerst würden sie günstige Preise für die Sperrmüll-Entsorgung vereinbaren, am Abholtag dann aber aus fadenscheinigen Gründen horrende Summen verlangen. Laut BSR würden die Betrüger häufig Webseiten benutzen, die der BSR-Seite ähneln. Zudem würden Firmennamen verwendet, die den Eindruck erwecken sollen, mit der BSR zu tun zu haben. Bei der Abholung wird dann häufig eine angebliche Mengenüberschreitung oder Zusatzkosten angegeben, um den Preis um das Zehnfache zu erhöhen.

Die BSR empfiehlt:

• Schon während der Beauftragung darauf achten, dass man es mit der BSR zu tun hat: Ein Online-Auftrag zur Sperrmüllabfuhr ist nur auf der Website www.bsr.de möglich; ein telefonischer Auftrag nur unter der Telefonnummer 7592-4900.

• Nach der Beauftragung erhalten Kundinnen und Kunden der BSR stets eine schriftliche Auftragsbestätigung, in der Auftragsnummer und Preis festgehalten sind.

• Bei ihrem Einsatz tragen Beschäftigte der BSR-Sperrmüllabfuhr orangefarbene Arbeitskleidung mit BSR-Logo und fahren orangene Fahrzeuge mit BSR-Kennzeichen (B–S Zahlenfolge) – im Zweifelsfall die Betriebsausweise zeigen lassen.

• BSR-Beschäftigte verhandeln nicht vor Ort über den Sperrmüll-Abholpreis. Außerdem bestehen sie nicht auf Barzahlung; es gibt auch die Möglichkeit, per Rechnung zu zahlen.

• Die BSR beauftragt grundsätzlich keine Subunternehmen mit der Sperrmüllabfuhr – Fremdfirmen handeln bei der Sperrmüllentsorgung also nicht im Auftrag der BSR.

• Wer dennoch Opfer der Sperrmüll-Betrüger wird, sollte sich umgehend an die Polizei wenden.