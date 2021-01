Zwei Transporter in Mariendorf angezündet

Berlin. In Berlin vergeht seit Jahresbeginn kaum eine Nacht, in der keine Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag in Tempelhof-Schöneberg im Ortsteil Mariendorf. Gegen 23.20 Uhr bemerkten Polizisten einer Zivilstreife an der Ullsteinstraße Nahe der Kreuzung Rixdorfer Straße Flammen an zwei Transportern. Dabei handelte es sich um einen Ford Transporter und einen Mercedes Sprinter.

Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Ford angezündet und die Flammen griffen auf den Mercedes über. Ein Brandkommissariat ermittelt. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 40 Fahrzeuge direkt angezündet beziehungsweise durch Feuer beschädigt. Eine Brandstiftung war politisch motiviert.