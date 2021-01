Berlin Kaulsdorf: Feuerwehrtaucher bergen Auto aus Baggersee

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 14. Januar.

+++ Feuerwehrtaucher bergen Auto aus Kaulsdorfer Baggersee +++

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Berliner Feuerwehr am Donnerstagvormittag nach Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ausgerückt. Gegen 10.20 trafen Feuerwehrtaucher am Ufer des Habermannsees (Kaulsdorfer Baggersee) ein, um ein Auto vom Grund des Sees zu bergen. Neben den Tauchern kamen auch schweres Gerät, wie etwa ein Radlader und Sonderfahrzeuge, zum Einsatz, um das Fahrzeug aus dem See zu holen und abzutransportieren.

„Die Feuerwehr ist hier in Amtshilfe für das zuständige Bezirksamt im Einsatz“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Der See befindet sich in einem Natur- und Schutzwassergebiet und es ist zu befürchten, dass möglicherweise Öl und Benzin aus dem Fahrzeug austreten könnten.“

Nach Angaben des Feuerwehrsprecher wird davon ausgegangen, dass der Pkw in etwa vier Metern Tiefe auf dem Grund liegt. An dem Fahrzeug sollen sich bereits Muscheln festgesetzt haben. Sporttaucher hatten das Fahrzeug auf dem Grund des Sees entdeckt.

+++ Auto und Weihnachtsbäume geraten in der Nacht in Brand +++

In der Hauptstadt hat es in der Nacht zu Donnerstag mehrere kleine Brände gegeben. Unter anderem fing im Ortsteil Haselhorst am Saatwinkler Damm / Ecke Gartenfelder Straße ein Auto Feuer. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Fahrzeug wurde durch den Brand jedoch erheblich beschädigt.

Zudem gerieten gegen 01.15 Uhr mehrere abgelegte Weihnachtsbäume auf dem Gehweg in der Holsteinischen Straße im Ortsteil Wilmersdorf in Brand. Auch hier konnte die Feuerwehr zügig löschen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Brandursachen waren am Donnerstagmorgen allerdings noch unklar.

+++ Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen in Brandenburg +++

In Brandenburg kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Schnee und Glätte - bei den meisten entstanden lediglich Sachschäden oder leichte Verletzungen.

Am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0.45 Uhr und 3.00 Uhr blieben wegen starken Schneefall mehrere Schwerlasttransporte im Landkreis Barnim auf der A11 zwischen den Anschlussstellen Werbellin und Chorin an einer Anhöhe stecken, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Sich annähernde Lastwagen blieben ebenfalls stecken und standen teilweise quer zur Fahrbahn. Die zuständige Autobahnmeisterei befreite die Strecke vom Schnee, die betroffenen Fahrzeuge wurden wieder fahrbereit gemacht.

Ebenfalls im Landkreis Barnim kam eine Autofahrerin auf der Landstraße L22 zwischen Eichhorst und Finowfurt mit ihrem Wagen witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie erlitt am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen.

In Potsdam-Mittelmark kam es auf den Autobahnen A2 und A9 bereits am späten Mittwochabend zu vier Unfällen auf schneeglatten Fahrbahnen, teilte die Polizeidirektion West mit. Unter anderem kam ein Sattelzug auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk in Richtung Potsdam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Weitere Unfälle gab es auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen in Richtung Potsdam, sowie zweimal auf der A2 zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Potsdam. Auch hier gab es nur Sachschäden.

+++ Streife stoppt Straftäter +++

Die Besatzung eines Streifenwagens nahm am Donnerstagmorgen in Neukölln nach kurzer Flucht einen Verdächtigen fest. Die Einsatzkräfte waren gegen 3.25 Uhr in der Karl-Marx-Straße unterwegs, als plötzlich die akustische und optische Alarmanlage eines Telefongeschäfts auslöste.

Gleichzeitig sahen die Einsatzkräfte eine Person wegrennen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie den Mann in der Neckarstraße festnehmen. Bei ihm entdeckten sie Einbruchswerkzeug, welches nach ersten Erkenntnissen mit den am Tatort gesicherten Spuren, an dem die Eingangstür aufgehebelt worden war, übereinstimmte. Der 35-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

+++ Kleinbus in Flammen +++

Zu einem brennenden Kleinbus in Siemensstadt rückten in der vergangenen Nacht Polizei und Feuerwehr aus. Passanten bemerkten gegen 22.45 Uhr die Flammen an dem am Saatwinkler Damm geparkten Mercedes Vito und benachrichtigten den Notruf. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, durch welches der Wagen im Frontbereich erheblich beschädigt wurde.

Die Zeugen teilten zudem mit, dass eine Person weggerannt sein soll. Die Absuche nach dem Verdächtigen blieb erfolglos. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Seniorin von Radfahrerin angefahren +++

Bei einem Verkehrsunfall in Nikolassee erlitten am Mittwoch zwei Frauen Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine 77-Jährige gegen 14 Uhr, gemeinsam mit ihrem Ehemann, die Fahrbahn der Spanischen Allee in Höhe der Alemannenstraße überquert haben und hierbei, gemäß Zeugen, plötzlich stehen geblieben sein, während ihr Mann vorlief.

Eine 21-Jährige, die mit ihrem Rad in der Spanischen Allee in Richtung Potsdamer Chaussee unterwegs war, fuhr gegen die Fußgängerin. Beide Frauen stürzten. Die 77-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schulterbruch, Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die 21-Jährige klagte über Schmerzen in der Hüfte, verzichtete aber vorerst auf eine Untersuchung und wollte sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung begeben.