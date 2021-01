Berlin: Polizei fasst Serien-Fahrraddieb und findet Keller-Bunker

Polizisten haben in Friedrichshain einen 30-Jährigen festgenommen.

Er steht im Verdacht, zahlreiche Fahrräder in Berlin gestohlen zu haben.

Der Mann hatte offenbar ein ganzes System von Kellern, die er als Bunker für sein Diebesgut nutzte, etabliert.

Die meisten Fahrrad-Diebstähle in Berlin werden nicht aufgeklärt.

Berlin. Die Zahlen sprechen für sich. Von mehr als 28.000 Fahrraddiebstählen in Berlin im vergangenen Jahr sind nur knapp vier Prozent aufgeklärt worden. In kaum einem Kriminalitätsfeld sind die Zahlen so schlecht. Nun gelang der Polizei ein seltener Erfolg. Sie fasste einen mutmaßlichen Seriendieb. Der 30 Jahre alte Deutsche kam in Untersuchungshaft.

Zivilkräfte der Polizei konnten den Mann Anfang Dezember vergangenen Jahres in Friedrichshain festnehmen. Der Mann steht in Verdacht, zahlreiche Fahrräder gestohlen zu haben. Außerdem soll der Mann, der zuvor in Cottbus aktiv gewesen sein soll, gewerbsmäßiger Hehler sein.

Lesen Sie auch: Fahrraddiebstahl in Berlin: Hier wird besonders oft geklaut

Fahrraddiebstähle in Berlin: Die allermeisten Taten werden nicht aufgeklärt

Für die Ermittler ist der Fall ein Erfolg. Dass ein Richter der U-Haft zustimmte, ein noch viel größerer. "Das passiert so gut wie nie", sagte ein Beamter. Denn normalerweise laufe die Bearbeitung von Fahrraddiebstählen immer gleich: Ein Fahrrad wird gestohlen. Die Tat wird angezeigt. Die Polizei schickt ein paar Zeilen an die Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wird eingestellt. Zu viele Taten. Zu wenig Spuren. Kaum Ermittler. Fall abgeschlossen.

Allerdings sind sich die Beamten auch sicher, dass die Masse der Taten von wenigen Tätern begangen wird. Könnte man also intensiver ermitteln, würde man vielleicht auch mehr Fahrraddieben das Handwerk legen.

Bei dem 30-Jährigen war das so. Als Zivilpolizisten den Mann an einem späten Abend fassten, wussten sie, dass sie einen der "größeren Fische" in Gewahrsam haben. Für die Beamten hieß das: In 24 Stunden soviel Beweise zusammenbekommen, dass ein Richter einer U-Haft zustimmen würde. An jenem Tag, erinnert sich ein Beamter, hätten sich im Abschnitts-Kommissariat fast alle um diesen Fall gekümmert. Die Zahl der sichergestellten Beweise sei immens gewesen.

Auch interessant: Dirk Behrendt fordert: „Fahrraddiebstähle besser aufklären“

Besitzer finden ihre gestohlenen Räder bei Kleinanzeigen-Anbieter

Doch wie kommt man einem Fahrraddieb auf die Schliche? In diesem Fall gab es Zeugen für einen Kellereinbruch Anfang Dezember in ein Mietshaus an der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Der Täter entkam, allerdings war die Beschreibung gut. Die Mieter recherchierten zudem im Internet und fanden bei einem Kleinanzeigen-Anbieter ihre zuvor gestohlenen Räder wieder.

Mitte Dezember brach derselbe Täter wieder in dasselbe Haus ein. Mehr noch: Er schloss das Haus und den Keller mit einem Schlüssel auf. Die Mieter bemerkten das, hielten den Mann fest und riefen die Polizei. Doch der Einbrecher konnte sich losreißen, bevor die Beamten eintrafen.

Bei seiner Flucht musste der Mann ein Fahrrad zurücklassen, was wiederum aus einem anderen Kellereinbruch stammte. In einem verschlossenen Nebenraum in dem Haus entdeckten die Ermittler einen Bunker für Diebesgut. Der Tatverdächtige nutzte das Haus, in das er eingebrochen war, also auch als Abstellraum.

Serien-Fahrraddieb in Berlin: Polizei startet Scheinankauf

Die Polizei startete über ein Kleinanzeigen-Portal nun selbst einen Scheinankauf bei dem 30-Jährigen. Bei den Ermittlungen konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er mehrere Keller aufsuchte. Der Mann hatte in Friedrichshain offenbar ein ganzes System von Kellern, die er als Bunker für sein Diebesgut nutzte, etabliert. Einen Verschlag hatte er sogar zu einer Werkstatt ausgebaut, um dort Fahrräder zu zerlegen. Als der Mann gerade ein gestohlenes Fahrrad aus einem seiner Bunker holen wollte, wurde er festgenommen.

Bei den Durchsuchungen der Bunker wurden nach Informationen der Berliner Morgenpost zahlreiche Hausschlüssel zu Mietshäusern in Friedrichshain gefunden. In alle Häuser soll auch eingebrochen worden sein.

Die Schlüssel stammten wiederum aus einem anderen Einbruch. Solche Generalschlüssel werden beispielsweise bei Reinigungsfirmen und aus Hausmeistertresoren gestohlen. Die Schlüssel bleiben Monate in Nutzung. Es werden damit nicht nur Fahrrad- und Kellereinbrüche, sondern auch massenhaft Diebstähle aus Briefkästen begangen. In der Szene werden diese Schlüssel zwischen Kriminellen auch ausgetauscht und gehandelt.

Ein beliebtes Ziel der Diebe seien dabei neue und hochwertige Wohnanlagen. Hat man es dort erst einmal in den Kellertrackt geschafft, werden die Verschläge, die oft nur notdürftig gesichert sind, reihenweise aufgebrochen.

Und noch etwas beobachten Ermittler. Bei hochwertigen Fahrrädern ist der Verkauf der Einzelteile lukrativer als der des komplettes Rades. "Da nützt das beste Schloss nichts. Da werden einfach die Rahmen durchtrennt und die Einzelteile verkauft", sagt ein Beamter. Immer häufiger werden auch die Fahrradbügel durchtrennt, an denen die Räder angeschlossen werden.

3000 gestohlene Räder in einem Abschnitt

Allein aus dem Abschnitt 51, in dem der Fahrraddieb gefasst wurde, verzeichnete die Polizei in den Jahren 2019 und 2020 mehr als 3000 gestohlene Fahrräder. Und Berlin hat 37 Polizeiabschnitte.

Die Berliner Polizei rät daher, einige Grundregeln zu beachten, um das Risiko zumindest zu minimieren: Man sollte sein Rad immer anschließen und möglichst an belebten, aber gut einsehbaren Orten. Auch sollte man darauf achten, teure Anbauteile abzunehmen oder einzeln zu sichern. Stellt man das Fahrrad im Hof ab, sollte man dafür sorgen, dass die Hofeinfahrt oder das Tor geschlossen sind. Der wichtigste Punkt betrifft das Schloss: "Achten Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf Qualität und nicht (nur) auf den Preis".