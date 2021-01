In Kladow hat sich ein Auto überschlagen.

Blaulicht-Blog Auto überschlägt sich in Kladow - Verletzte Personen

Ein Auto ist gegen Mitternacht auf der Uferpromenade in Kladow (Spandau) in einer Kurve nach links abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hat sich anschließend überschlagen. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Nach Informationen von vor Ort wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer vermutlich auf der glatten Straße zu schnell gefahren ist. Die Ermittlungen dauern an.