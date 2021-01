Laster verliert seine komplette Ladung Bier

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 12. Januar.

+++ Laster verliert seine Bierladung +++

Auf der B101 bei Großbeeren hat am Montagabend ein Laster seine Ladung Bier verloren. Die Bierkästen purzelten auf die Straße und verwandelten die Fahrbahn in einen Biersee. Einige Kästen stürzten eine Böschung hinunter. Die Fahrbahn war stundenlang für die Aufräumarbeiten gesperrt.

+++ Corona-Verharmloser demonstrieren mit Autokorso +++

Am Montagabend haben Corona-Verharmloser in Berlin mit einem Autokorso gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern protestiert. Angemeldet war die Demonstration von 19 bis 21 Uhr, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei auf Anfrage mit. Wie viele Autofahrer an der Aktion teilnahmen, konnte das Lagezentrum am Abend nicht sagen. Die Demonstration wurde von Beamten begleitet.

Auf Twitter-Videos war zu sehen, wie die Demonstranten mit eingeschalteter Warnblinkanlage laut hupend durch die Wohnstraßen fuhren. Einige Teilnehmer hatten auch Fahnen dabei. Sie fuhren u.a. auf dem Südwestkorso und über die Kantstraße. Twitter-User schrieben, dass auch durch Steglitz und Friedenau (Tempelhof-Schöneberg) der Autokorso rollte. Bereits an vergangenen Montagen hatte es ähnliche Anti-Corona-Korsos gegeben.

Die SPD-Chefin Saskia Esken twitterte am Abend: "Überall auf der Welt wächst die Sorge vor den Mutationen von #covid19 - und bei mir vor der Tür demonstriert ein Autokorso verquerer Ignoranten gegen den Schutz der Bevölkerung. Kannste Dir nicht ausdenken."