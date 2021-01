Waldrestaurant in Köpenick niedergebrannt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 11. Januar.

+++ Feuer in leerstehendem Waldlokal-Hotel in Müggelheim +++

Am Sonntagabend ist gegen 21.30 Uhr an der Straße zum Müggelhort in Müggelheim (Treptow-Köpenick) ein Feuer ausgebrochen. Dort stand der Dachstuhl des leerstehenden "Waldrestaurant Müggelhort" auf 400 Quadratmetern im Vollbrand. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und löschte. Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt. Die Versorgung mit Löschwasser gestalte sich schwierig, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Die Feuerwehr sei an der Stelle bereits öfter im Einsatz gewesen.

Das Hotel und Ausflugslokal bestand in geänderter Form seit 1901, wechselte im Laufe der Zeit mehrfach den Besitzer und hatte laut dem Insider-Portal modernruins.de seit der letzten Versteigerung im November 2018 leer gestanden und war im Laufe der Zeit mehr und mehr verfallen.

In der JVA Heidering in Großbeeren wurde bei einem Brand in einer Zelle am Sonntag ein Häftling verletzt.

Foto: Morris Pudwell

+++ Zellenbrand in der JVA-Heidering +++

In der Justizvollzugsanstalt Heidering in Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) ist bei einem Brand in einer Zelle am Sonntag ein Häftling verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin geflogen, wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums Brandenburg in Potsdam am Abend mitteilte. Die Klinik verfügt über eine Spezialabteilung für Brandverletzungen.

Nach ersten Informationen werden weitere 17 Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Außerdem soll ein Angestellter beim Rettungsversuch verletzt worden sein. Das gegen 20 Uhr ausgebrochene Feuer war relativ schnell gelöscht und hatte sich nicht auf weitere Gebäudeteile ausgedehnt, wie es hieß.

+++ Weihnachtsbäume Nähe Liebig34 angezündet +++

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag gegen 0.30 Uhr am Dorfplatz (Rigaer Straße Ecke Liebigstraße) in Friedrichshain vor dem vormals besetzten Objekt Liebig34 mehrere Weihnachtsbäume auf die Kreuzung getragen und angezündet. Die Feuerwehr löschte die Reste der Bäume.

+++ Autobrand in Weißensee +++

Gegen Mitternacht haben Unbekannte in der Gartenstraße in Weißensee den Kleinwagen eines Immobilienunternehmens angezündet. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, es brannte jedoch komplett aus. Ein daneben parkender Golf wurde ebenfalls beschädigt.