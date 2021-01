Streit am Moritzplatz endet mit Verletzten und Festnahmen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 10. Januar.

+++ Festnahmen nach Streit am Moritzplatz +++

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen am Moritzplatz in der Nacht zu Sonntag in Kreuzberg sind nach ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei soll gegen 2 Uhr mindestens eine Person vorläufig festgenommen haben.

Unfall zwischen Funkwagen und Pkw in Kreuzberg

+++ Pkw kracht in Funkwagen der Polizei +++

An der Ecke Markgrafenstraße und Besselstraße in Kreuzberg ist am Samstagabend ein Auto seitlich in einen Funkwagen der Polizei gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Der Pkw soll dem Polizeiauto nach ersten Informationen die Vorfahrt genommen haben. Drei Personen, darunter ein Polizist, wurden leicht verletzt.

Polizeieinsatz in einem Lokal in Tempelhof

+++ Personen löst Shisha-Runde in Lokal auf +++

Am Samstagabend gegen 22 Uhr musste die Polizei in die Ringbahnstraße nach Tempelhof ausrücken. Etwa 25 Personen hatten sich dort in einem Lokal versammelt, um Shisha zu rauchen und an Geldspielautomaten zu zocken. Die Beamten lösten die Runde auf und nahmen zwei Geldspielautomaten mit. Es laufen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.