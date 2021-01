In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 10. Januar.

Blaulicht-Blog Gleich zwei Raubüberfälle in der Nacht am Moritzplatz

+++ Festnahme nach Raubüberfall am Moritzplatz +++

In Kreuzberg soll eine Gruppe junger Männer zwei Menschen ausgeraubt und dabei leicht verletzt haben. Die Raubüberfälle hätten in der Nacht auf Sonntag am Moritzplatz kurz hintereinander stattgefunden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Zunächst sei ein 36-jähriger Mann gegen 04.40 Uhr von einer Gruppe von etwa fünf Personen geschlagen und getreten worden. Den Angaben zufolge nahmen die Täter seine Geldbörse mit, der Beraubte klagte nach dem Angriff über leichte Kopfschmerzen.

Laut Sprecherin wurde später in der Nähe ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er zu der oben genannten Gruppe gehört, die kurz nach der ersten Tat einen weiteren Mann überfallen und sein Handy geraubt haben soll. Das 32 Jahre alte Opfer habe eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Unfall zwischen Funkwagen und Pkw in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

+++ Pkw kracht in Funkwagen der Polizei +++

Am Samstagabend wurden drei Männer und eine Frau bei einem Unfall in Kreuzberg leicht verletzt. Gegen 19.55 Uhr befuhr ein 22-Jähriger Citroen-Fahrer die Markgrafenstraße in Richtung Lindenstraße, als es an der Einmündung zur Besselstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Einsatzwagen der Polizei kam. Bei dem Unfall wurden der Citroen-Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin jeweils leicht an einer Schulter verletzt, lehnten eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Insassen des Einsatzwagens, der 39 Jahre alte Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer, erlitten jeweils Verletzungen im Schulter- und Nackenbereich und beendeten ihren Dienst nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie fahrunfähig sind.

Polizeieinsatz in einem Lokal in Tempelhof

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei löst Shisha-Runde in Lokal auf +++

Insgesamt 27 Personen stehen im Verdacht, sich am Samstagabend in Tempelhof an illegalen Glücksspielen beteiligt und gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes verstoßen zu haben. Aufgrund eines Hinweises, wonach sich mehrere Personen in einem Keller aufhalten sollen, fuhren die Beamten in die Ringbahnstraße und sahen in dem etwa 225 qm großen Keller die 27-köpfige Gruppe im Alter zwischen 16 und 38 Jahren an Pokertischen sitzend beim illegalen Kartenglücksspiel. Zudem trugen die „Spieler“ keine Mund-Nasen-Bedeckungen und rauchten teilweise aus Shisha-Pfeifen.

Wegen der starken Rauchentwicklung in dem Raum und der Tatsache, dass es keine Fenster und keine Entlüftungsanlage gab, alarmierten die Polizistinnen und Polizisten die Berliner Feuerwehr, die einen überhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert in dem Raum messen konnte. Sämtliche Personen wurden aus den Räumlichkeiten begleitet und nach einer Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Weiterhin wurden zwei aufgestellte Glücksspielautomaten entdeckt und sichergestellt. Die Einsatzkräfte leiteten Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen einer unerlaubten Veranstaltung sowie Beteiligung an Glücksspielen sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes ein. An dem Einsatz waren rund 25 Polizistinnen und Polizisten beteiligt.

+++ Polizisten bei Einsätzen auf U-Bahnhof verletzt +++

Gleich zweimal wurden in der Nacht zu Sonntag bei Einsätzen auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg Einsatzkräfte verletzt. Der Polizei zufolge hatte eine Streife gegen 22 Uhr gesehen, wie ein Mann auf dem Bahnsteig eine Zigarette rauchte - natürlich auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Als die Beamten ihn ansprachen, griff er sie an und trat und schlug nach ihnen. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Beide Beamte wurden dabei verletzt und mussten ihren Dienst beenden. Auch der 26-Jährige erlitt Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Nur eine Stunde später verständigten BVG-Sicherheitsmitarbeiter eine Polizeistreife, dass ein Mann ohne Maske sich auf dem Zwischendeck aufhalte, der sich weigere, den Bahnhof zu verlassen. Der 37-Jährige verweigerte jede Auskunft zu seiner Person. Als ihn die Polizisten durchsuchten, um Personaldokumente zu finden, schlug er unvermittelt einem Beamten mit der FAust ins Gesicht. Auch er wurde überwältigt und gefesselt. Der Polizist erlitt eine Augenverletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde. Der Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach einer Blutprobe kam er wieder frei.

+++ Erneut brennen Autos in mehreren Bezirken +++

Am Samstagnachmittag und in der Nacht zu Sonntag brannten in Lankwitz, Mariendorf und Prenzlauer Berg wieder Autos. Aufmerksame Anwohner riefen gegen 18 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, nachdem sie in der Straße Am Gemeindepark zwei brennende Autos, einen Toyota und einen VW, bemerkten. Der Anrufer löschte die Flammen gemeinsam mit einem zufällig vorbeifahrenden Passanten. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand schließlich nach. Der Toyota wurde im vorderen Bereich stark beschädigt, der unmittelbar davor parkende VW an einem der hinteren Reifen. In der Lankwitzer Straße entdeckten Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr gegen 18.10 Uhr einen brennenden Volvo und löschten die Flammen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Gegen 3.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Rhinower Straße einen brennenden Dacia und rief die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Wagen wurde stark beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein unmittelbar hinter dem Dacia stehender Toyota und ein Lastenfahrrad in Mitleidenschaft gezogen.

+++ Festnahmen nach politischen Farbschmierereien +++

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht eine Frau sowie einen Heranwachsenden in Charlottenburg fest, die im Verdacht stehen, zwei Wohnhäuser mit politisch linksmotivierten Schriftzügen beschmiert zu haben. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 1 Uhr die Polizei, weil Unbekannte aus Spraydosen die Fassade eines Wohnhauses beschmiert haben sollen. In der Schillerstraße entdeckten die Polizistinnen und Polizisten den 19-Jährigen sowie seine 23-jährige Begleiterin und fanden bei deren Überprüfung insgesamt fünf Spraydosen in unterschiedlichen Farben. Bei der Nahbereichsabsuche nach möglichen Sachbeschädigungen entdeckten die Einsatzkräfte sowohl in der Zillestraße als auch in der Schillerstraße die Schriftzüge an den Hauswänden. Beide Tatverdächtige konnten nach einer Personalienfeststellung ihren Weg fortsetzen, ihre Spraydosen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.

+++ Mann stiehlt Mobiltelefon aus Auto +++

Polizisten nahmen am Samstagnachmittag einen Mann in Neukölln fest, der im Verdacht steht, aus einem Auto ein Mobiltelefon entwendet zu haben. Gegen 14 Uhr soll eine 41-jährige Frau ihr Fahrzeug in der Emser Straße abgestellt und versucht haben, es aus der Ferne zu verschließen. Dies soll der später Festgenommene ersten Erkenntnissen zufolge verhindert haben, indem er die Funkverbindung zwischen dem Wagen und dem Fahrzeugschlüssel blockierte. Anschließend soll er ein Handy aus dem Fahrzeug entwendet haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der mutmaßliche Dieb wurde später wiedererkannt und von Passanten bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festgehalten. Diese brachten den 22-Jährigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam.

+++ Brennende Wunderkerzen lösen Explosion in Wohnung aus +++

Mit brennenden Wunderkerzen hat eine 52-jährige Potsdamerin eine Explosion in ihrer Wohnung ausgelöst. Beim Abbrennen der Wunderkerzen habe am Samstagabend zunächst der Weihnachtsbaum in der Wohnung Feuer gefangen, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Anschließend explodierte ein mit Helium gefüllter Dekorations-Ballon. Durch die Erschütterung zerplatzte die Scheibe der Balkontür. Die Mieterin und ihr 56 Jahre alter Lebensgefährte hätten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst löschen können, berichtete die Polizei. Allerdings musste der 56-Jährige mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar.

+++ Polizei löst illegale Party auf +++

Nach Hinweisen von Nachbarn hat die Polizei in Luckenwalde (Teltow-Fläming) eine illegale Party aufgelöst. Die Beamten hätten in der Nacht zum Sonntag in einem leerstehenden Gebäude neun Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren angetroffen, berichtete die Polizeidirektion West. Die Partyteilnehmer hätten keinerlei Hygienevorschriften beachtet. Die Polizeibeamten nahmen die Personalien auf und erteilten Platzverweise. Die Partygäste müssen nun mit Bußgeldern wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen.