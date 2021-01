Rangeleien vor Luxemburg-Liebknecht-Gedenkdemo

Berlin. Trotz der Corona-Pandemie und strenger Auflagen hat am Sonntagvormittag die jährliche Gedenkdemonstration für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht stattgefunden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, wurde für Sonntag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die "Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2021" mit 3000 Teilnehmern angemeldet.

Vor Beginn der Aktion am Frankfurter Tor in Friedrichshain kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Dabei setzten Polizisten auch Pfefferspray ein und nahmen einige Demonstranten fest. Die Polizei forderte die Teilnehmer immer wieder auf, die Abstände zum Schutz vor Corona-Infektionen einzuhalten.

DDR-Nostalgiker schwenkten auch verbotene FDJ-Fahnen.

Foto: Maurizio Gambarini

Polizei entfernt verbotene FDJ-Fahnen

Viele Demonstranten standen aber trotzdem dicht gedrängt beieinander. Außerdem entfernten Polizisten verbotene Fahnen der DDR-Jugendorganisation FDJ. Gezeigt wurden auch Fahnen der Sowjetunion und der Antifa.

Organisiert und angemeldet wurde sie vom Luxemburg-Liebknecht (LL)-Bündnis, einem Zusammenschluss linker Parteien, Organisationen und autonomer Gruppen. Die Partei Die Linke hat für sich die Gedenkveranstaltung wegen der Corona-Pandemie verschoben. Für das LL-Bündnis war das kein Grund für eine Absage beziehungsweise Verschiebung.

Demo-Teilnehmer mit Fahnen der Sowjetunion

Foto: Maurizio Gambarini

"Nach kontroverser Debatte habe man sich mehrheitlich für die Durchführung entschieden", hieß es beim LL-Bündnis. Wie ein Polizeisprecher sagte, begann die Gedenkdemonstration am U-Bahnhof Frankfurter Tor und führte dann über die Frankfurter Allee zur Gedenkstätte der Sozialisten an der Rüdiger Straße in Friedrichsfelde. Für den Aufzug am Sonntag wurde von den Organisationen ein Hygienekonzept erarbeitet. Die Polizei kontrollierte nach eigenen Angaben die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen.

Berliner Linke haben ihre Gedenkveranstaltung wegen Corona verschoben

Der Landesvorstand der Linken hatte das geplante Gedenken für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf dem Friedhof der Sozialisten verschoben. "Der Geschäftsführende Landesvorstand hat sich nach intensiver Abwägung zu diesem Schritt entschlossen", hieß es in einer Mitteilung. "Ausschlaggebend war für uns die weiterhin sehr kritische Corona-Lage in Berlin. Leider sind die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch und auch die Berliner Krankenhäuser sind mit Corona-Patienten extrem ausgelastet." Nach Plänen der Linken soll die Veranstaltung nun voraussichtlich am 14. März 2021, wenige Tage nach dem 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg, auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde stattfinden.

Die Demo endete an der Gedenkstätte der Sozialisten in Lichtenberg.

Foto: Jan-Henrik Hnida

Ebenfalls am Sonntag war eine weitere Kundegebung mit 300 Teilnehmern nahe der Gedenkstätte von 10.30 Uhr bis 14 Uhr angemeldet. Am Freitag, 15. Januar, plant das LL-Bündnis ab 18 Uhr einen Aufzug vom Olof-Palme-Platz in Tiergarten zur Gedenktafel an der Lichtensteinbrücke im Tiergarten in Mitte.

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Faschisten getötet. Die beiden prominenten Marxisten und Antimilitaristen wurden auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt. Dort befindet sich auch die Gedenkstätte der Sozialisten. In der DDR galt der alljährliche Trauermarsch als Staatsakt.