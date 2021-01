In einer Nacht sechs Autos durch Feuer zerstört

Brennendes Auto in Alt-Hohenschönhausen

In diesem Jahr wurden bereits 30 Fahrzeuge angezündet. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurden sechs Pkw durch Feuer zerstört.

Berlin. Im Durchschnitt brannten in diesem Jahr bereits drei Fahrzeuge pro Nacht, oder wurden durch Feuer und Hitze beschädigt. Das ist die Bilanz des erst jungen Jahres 2021. Allein in der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurden insgesamt sechs Pkw in Mitte und Lichtenberg durch Feuer zerstört.

An der Grüntaler Straße in Gesundbrunnen alarmierten Anwohner gegen 23.50 Uhr Polizei und Feuerwehr, als sie Feuer an einem Mercedes sahen. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, waren die Flammen auf einen Opel und einen Fiat übergesprungen. Alle drei Pkw brannten vollständig aus. Durch die große Hitze wurden zudem ein Volvo und ein BMW erheblich beschädigt. Während der Löscharbeiten war die Grüntaler Straße zwischen Osloer Straße und der Klever Straße für knapp eine Stunde gesperrt.

Etwa zweieinhalb Stunden zuvor musste die Feuerwehr zur Fritz-Lesch-Straße nach Alt-Hohenschönhausen ausrücken. Anwohner hatten gegen 21.30 Uhr laute Knallgeräusche gehört und dann Flammen an einem Renault gesehen. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Brand, der Pkw brannte völlig aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden.

Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 30 Fahrzeuge durch Feuer komplett zerstört oder durch Hitze und Flammen stark beschädigt. Direkt angezündet wurden zwölf Pkw. Opfer von Flammen wurden in diesem Jahr schon auch vier Roller und ein Wohnwagen.