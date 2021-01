Mehrere Autos in der Nacht in Berlin in Flammen

In Gesundbrunnen brannten in der Nacht mehrere Autos aus.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 9. Januar.

+++ Mehrere Autos in der Nacht in Flammen +++

In der Nacht zu Sonnabend brannten in Berlin wieder mehrere Autos. Gegen 0 Uhr brannten an der Grüntaler Straße in Gesundbrunnen insgesamt vier Fahrzeuge komplett aus, zwei weitere wurden nach ersten Informationen beschädigt. Die Polizeiermittelt zur Brandursache. Auch an der Fritz-Lesch-Straße in Hohenschönhausen mussten Feuerwehrleute am Freitagabend gegen 21.30 Uhr einen brennenden Pkw löschen. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus.

Brennendes Auto in Hohenschönhausen

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer erfasst Radfahrer - schwer verletzt +++

Am Freitagabend kam es an der Kreuzung Alt-Moabit Ecke Jagowstraße in Moabit zu einem schweren Unfall. Auf der Kreuzung erfasste der Fahrer eines Pkw mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer. Dieser stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei und ein Gutachter haben die Ermittlungen am Unfallort übernommen.

In Alt-Moabit wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt

Foto: Thomas Peise