Spielcasino in Drei-Zimmer-Wohnung ausgehoben

Pech im Spiel hatten 35 Personen in der Nacht zu Donnerstag in Alt-Hohenschönhausen. Dort hob die Polizei ein offenbar privates Spielcasino aus. Wie die Polizei am Freitag über ihren Facebook-Account vermeldete, hatte sich ein Anwohner über den Notruf über Lärm in einer benachbarten Wohnung beschwert. Daraus habe sich dann ein größerer Einsatz für den Abschnitt 31 entwickelt, bei dem auch die 15. Einsatzhundertschaft und die Bundespolizei involviert waren.

Auch die Beamten hätten deutlich "jede Menge Geräusche" aus der Erdgeschosswohnung in der Konrad-Wolf-Straße gehört, so die Polizei weiter. Sehen konnten sie nichts, die Rollläden waren komplett heruntergelassen. Eine Beamtin habe dann geklopft und "Polizei - Öffnen Sie die Tür!" gerufen, worauf es verdächtig still geworden sei. Dennoch wurde kurz darauf die Tür geöffnet.

In der Drei-Zimmer-Wohnung befanden sich laut Polizei 35 Personen. Auf dem Boden hätten Spielkarten und Bargeld im fünfstelligen Bereich gelegen. Zudem seien zwei illegale Glücksspielgeräte entdeckt worden. Die Beamten beschlagnahmten Geld und Automaten und fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

Zudem hätten sich einige der Personen illegal in Deutschland aufgehalten und seien deshalb teils festgenommen worden. Weitere Anzeigen werden wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung gefertigt.

Da vor Ort nicht habe geklärt werden können, wem die Wohnung überhaupt gehört und sich auch keiner verantwortlich erklärt habe, sei zu guter Letzt das Türschloss ausgetauscht worden. Die Schlüssel seien beim Abschnitt 31 hinterlegt worden. "Der Wohnungsinhaber kann sie sich dort gerne abholen", so die Polizei abschließend.

Das ist echtes "Spielgeld".

Unser #A31 gab in der Nacht zum Donnerstag in Alt-#Hohenschönhausen in einer 3-Zimmer-Wohnung mit etwa 35 Personen den Spielverderber.#Glücksspiel

^tsm pic.twitter.com/DGO2t48S0Y — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 8, 2021