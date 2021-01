Wieder Verfolgungsfahrt in Berlin: Auto kracht in Bushaltestelle

Erneut ist es in Berlin zur einer Verfolgungsfahrt und einem heftigen Unfall gekommen. Es ist der zweite Fall in dieser Woche.

Berlin. Nach einer Verfolgungsfahrt durch Neukölln Anfang dieser Woche ist es erneut zu ähnlichen Szenen gekommen. Dieses Mal in Friedrichshain. Ein Autofahrer hat am Donnerstag versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Was ist dieses Mal passiert? Zivilbeamten ist auf der Frankfurter Allee stadteinwärts ein Autofahrer aufgefallen. Die Beamten wollten den Mercedes-Fahrer an der Gürtelstraße in Friedrichshain gegen 22 Uhr anhalten. Aber der Fahrer reagierte nicht und gab Gas und missachtete laut Polizei fortwährend die Anhaltezeichen.

Ein Autofahrer wollte sich einer Kontrolle entziehen.

Foto: Peise

An der Bitterfelder Straße in Marzahn fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, stieß dann gegen einen Bordstein einer Mittelinsel. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Wagen ab und flog in eine Bushaltestelle, die dadurch komplett zerstört wurde.

Raser in Berlin - lesen Sie auch:

Die Bushaltestelle wurde zerstört.

Foto: Peise

Verfolgungsfahrt mit Polizei in Berlin: Fahrer flog durch die Windschutzscheibe

Durch die Wucht des Aufpralls flog der Fahrer durch die Windschutzsscheibe. Obwohl der Fahrer sich bei dem Unfall erheblich verletzte, konnte er zunächst fliehen. In der Nähe konnte der Fahrer festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Mann laut Polizei erheblichen Widerstand. Die Polizisten setzten Reizgas ein. Der Mann wurde nach der Festnahme stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Im Auto fanden die Beamten mutmaßliche Drogen, die noch analysiert werden müssen, knapp 6000 Euro in bar und ein Einhandmesser. Die Kennzeichen sollen zudem nicht für das Fahrzeug zugelassen gewesen sein.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde bei der Verfolgungsfahrt auch ein Polizeiauto beschädigt. An der Möllendorfstraße soll es zum Zusammenstoß mit dem Zivilfahrzeug, einem Golf, der Polizei gekommen sein. Das Auto ist beschädigt und derzeit in der Werkstatt.