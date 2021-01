Berlin: Flucht vor Polizei - Auto fliegt in Bushaltestelle

+++ Flucht vor Polizei: Auto fliegt in Bushaltestelle+++

Ein Autofahrer hat am Donnerstag versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Zivilbeamte wollten den Mercedes-Fahrer an der Gürtelstraße in Friedrichshain gegen 22 Uhr anhalten. Aber der Fahrer gab Gas und missachtete die Anhaltezeichen. In der Bitterfelder Straße in Marzahn fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, stieß dann gegen einen Bordstein einer Mittelinsel. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Wagen ab und flog in eine Bushaltestelle. Diese wurde komplett zerstört. Der Fahrer landete dann in einem Zaun.

Die Bushaltestelle wurde zerstört.

Foto: Peise

Der Fahrer konnte festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Im Auto sollen die Beamten Drogen und Bargeld gefunden haben. Die Kennzeichen sollen nicht für das Fahrzeug zugelassen gewesen sein.

+++ Kellerbrand in Wedding +++

In Wedding brannte es in einem Keller.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht nach Wedding ausgerückt. Gegen 1.30 Uhr brannte es im Keller eines Wohnhauses in der Müllerstraße. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten aber nicht ins Krankenhaus.