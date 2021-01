Gefährliches Haschisch in Berlin im Umlauf

Berlins Drogenbeauftragte warnt vor einem gefährlichen Cannabinoid, das gerade in der Hauptstadt in Umlauf ist. In einem internen Schreiben an Fachstellen, das der Berliner Morgenpost vorliegt, schreibt Christine Köhler-Azara: "Auch in Berlin ist Haschisch aus dem Straßenverkauf versetzt mit dem synthetischen Cannabinoid MDMB-4en-PINACA aufgetaucht und hat bei Klienten zu Verwirrtheit, Schwindel bis hin zu Ohnmacht geführt".

In einem Labor wurde Haschisch analysiert. Die Ergebnisse sind alarmierend. Das mit synthetische Cannabinoid versetzte Haschisch finde man aktuell in fast allen eingeschickten Proben. In der von Berlin eingesandten Probe sei es sogar in einer bisher noch nicht vorgekommen sehr hohen Konzentration festgestellt worden.

Das hat massive Auswirkungen auf Konsumenten: Bereits bei geringeren Dosen kommt es zu Schwindel, Herzrasen und dissoziativen Zuständen. Bei höheren Dosen führt es zu Bewusstlosigkeit. Das Fazit des Labors: "Vom weiteren Konsum würde ich daher natürlich dringend abraten“.