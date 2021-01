Berliner Polizei fahndet nach Penny-Räuber

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der im September 2020 die Penny-Filiale an der Richardstraße in Neukölln überfallen hat. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler Fotos, die den Unbekannten beim Betreten des Supermarkts zeigen.

Die Tat ereignete sich am 21. September 2020 gegen 20.20 Uhr. Der maskierte Mann bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem der Bedrohte dem Räuber Geld aus der Kasse übergab, flüchtete der Gesuchte in Richtung Böhmische Straße, wie die Polizei weiter mitteilte.

Überfall auf Neuköllner Penny-Filiale - So beschreibt die Berliner Polizei den Mann:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt

Ungefähr 190 cm groß

Untersetzte Figur

Hellbraue Augen

Sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent

Hellgrauer Kapuzenpullover

Schwarze Trainingshose der Marke Adidas

Schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen der Marke Nike

Teilmaskiert mit heller Mund-Nasen-Schutz Bedeckung

Silberfarbener Revolver mit braunem Griffstück

Blauer Stoffbeutel

Neuköllner Penny-Supermarkt überfallen - die Berliner Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten männlichen Person und zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Weitere Fahndungsbilder im Fall des Überfalls in Neukölln finden Sie auf den Seiten der Berliner Polizei.

Hinweise bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg, unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 zu Bürodienstzeiten sowie unter (030) 4664-571100 außerhalb der Bürodienstzeiten, per E-Mail an Dir5K31@polizei.berlin.de oder die Internetwache sowie auch an jede andere Polizeidienststelle.

