Berlin Charlottenburg: Schwerverletzte Frau bei Brand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. Januar.

+++ Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Charlottenburg +++

Zwei Menschen haben in der vergangenen Nacht in Charlottenburg-Nord schwere Verletzungen erlitten. Mehrere Anrufer alarmierten gegen 23 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen Wohnungsbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Heilmannring bemerkten. Die Rettungskräfte löschten die Flammen und retteten die lebensgefährlich verletzte 65 Jahre alte Mieterin aus der brennenden Wohnung. Neben der schwerverletzten Frau musste auch ein 56-jähriger Nachbar zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Eine nur leicht verletzte 59-jährige Mieterin wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt.

#Brand in #Charlottenburg_Nord

Im #Heilmannring brannte eine Wohnung im 1. OG eines 6-gesch. Wohngebäudes. 34 Kräfte am Ort. Eine schwer verletzte Person wurde gerettet, mit Notarzt in Spezialklinik gefahren. Zwei weitere Personen am Ort versorgt, davon kam eine ins Krankenhaus. pic.twitter.com/yiBF3qdtzK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 6, 2021

+++ Mutmaßliche Drogenhändler greifen Mann an +++

Ein 40 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend in Kreuzberg von mutmaßlichen Drogenhändlern bedrängt, angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge sprachen ihn mehrere Unbekannte gegen 18.30 Uhr in der Skalitzer Straße an und wollten ihm Drogen verkaufen. Gleichzeitig bedrängten sie den Mann und forderten Geld von ihm. Da sich der 40-Jährige von den Männern belästigt und bedroht fühlte, schubste er einzelne von sich weg. Daraufhin sollen diese den 40-Jährigen angegriffen haben.

Der Angegriffene setzte sich zur Wehr und flüchtete in Richtung Kottbusser Tor. Dort wurde er von weiteren Männern angegriffen und flüchtete daraufhin weiter in die Reichenberger Straße. Dort stolperte er und stürzte. Als er am Boden lag, traten und schlugen mehrere Personen auf den 40-Jährigen ein. Gleichzeitig wurde er von Reizgas im Gesicht getroffen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Kurz darauf trafen von Zeugen alarmierte Polizeikräfte am Ort ein. Diese fanden das vermutlich verwendete Reizstoffsprühgerät am Ort und stellten es sicher. Sanitäter versorgten den Attackierten am Ort.

+++ Feuer in Weißensee: 50 Menschen von Vordach gerettet +++

In Weißensee hat es in der Nacht zu Donnerstag im Abstellraum eines achtgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, wurden 50 Menschen von einem Vordach über eine Steckleiter vor dem Brand im Erdgeschoss des Hauses an der Nüßlerstraße in Sicherheit gebracht. Eine Person sei verletzt worden, hieß es.

#Brand in #Weißensee

Es brannte im Abstellraum im EG eines 8-gesch. Wohngebäudes in der #Nüsslerstraße. Vom Vordach mussten 50 Personen über Steckleitern in Sicherheit gebracht werden, 25 wurden im #MTF_3 untergebracht. Eine Person kam verletzt in eine Klinik. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/1ndMjS2u77 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 7, 2021

+++ Gepöbelt und randaliert - Polizei nimmt Mann fest +++

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Einsatz nach Niederschöneweide gerufen worden. Eine Zeugin hatte gegen 21.50 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie von einem 25-Jährigen beleidigt worden war. Zuvor hatte die 41-Jährige beobachtet, dass der Mann an der Fennstraße den Außenspiegel eines geparkten VW-Busses beschädigt hatte und ihn daraufhin angesprochen. Anschließend habe er dann noch rechte Parolen gegrölt.

Die Beamten konnten den Verdächtigen in seiner nahegelegenen Wohnung aufspüren und seine Personalien aufnehmen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,6 Promille. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Zwei verletzte Autofahrer nach Zusammenstoß +++

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sind in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichshain die beiden Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger gegen 22.45 Uhr mit seinem Opel die Landsberger Allee in Richtung Storkower Straße. An der Danziger Straße soll der junge Mann dann bei Grün in die Kreuzung eingefahren sein und stieß dort mit einem von links kommenden Toyota zusammen, mit dem ein 52-Jähriger unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt. Der 52-Jährige musste mit einem Schock sowie Oberkörper- und Beinverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 20-Jährige wurde von Sanitätern am Ort behandelt.