Berlin Charlottenburg: Schwerverletzte Frau bei Brand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. Januar.

+++ Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Charlottenburg +++

In Charlottenburg hat es in der Nacht zu Donnerstag in der Wohnung eines sechsgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es am Heilmannring in einem Wohnzimmer im ersten Obergeschoss zum Vollbrand. Eine 56 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt in eine Spezialklinik gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Nähere Details gab es zunächst nicht.

#Brand in #Charlottenburg_Nord

Im #Heilmannring brannte eine Wohnung im 1. OG eines 6-gesch. Wohngebäudes. 34 Kräfte am Ort. Eine schwer verletzte Person wurde gerettet, mit Notarzt in Spezialklinik gefahren. Zwei weitere Personen am Ort versorgt, davon kam eine ins Krankenhaus. pic.twitter.com/yiBF3qdtzK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 6, 2021

+++ Feuer in Weißensee: 50 Menschen von Vordach gerettet +++

In Weißensee hat es in der Nacht zu Donnerstag im Abstellraum eines achtgeschossigen Wohnhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, wurden 50 Menschen von einem Vordach über eine Steckleiter vor dem Brand im Erdgeschoss des Hauses an der Nüßlerstraße in Sicherheit gebracht. Eine Person sei verletzt worden, hieß es.