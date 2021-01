In einer Wohnung an der Mahlower Straße ist eine 93-Jährige tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

Berlin. In einer Wohnung an der Mahlower Straße in Neukölln ist am Mittwochmittag eine 93-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter.

