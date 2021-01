Neukölln: 93-Jährige tot aufgefunden - Haftbefehl gegen Ehemann

Ein Einsatzwagen der Kriminaltechnik an der Mahlower Straße in Neukölln.

In einer Wohnung an der Mahlower Straße ist eine 93-Jährige tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

Berlin. In einer Wohnung an der Mahlower Straße in Neukölln ist am Mittwochmittag eine 93-jährige Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 83 Jahre alte Ehemann die Polizei über den Tod seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung an der Mahlower Straße informiert.

Polizei am Tatort in Neukölln

Foto: Thomas Peise

Die Umstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter. Der Ehemann wurde festgenommen. Gegen ihn erging am Donnerstag ein Haftbefehl wegen Heimtückemordes. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen den dringend tatverdächtigen 83-jährigen Ehemann des Tatopfers ist soeben antragsgemäß #Haftbefehl wegen Heimtückemordes ergangen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet worden. Der Beschuldigte befindet sich in #Untersuchungshaft. https://t.co/sczdFoIJe9 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) January 7, 2021

Am Donnerstag wurde bekannt, dass während des Einsatzes an der Mahlower Straße eine unbekannte Person eine Seitenscheibe eines Fahrzeugs des Kriminaltechnischen Instituts mit einem Stein einwarf. Der im Inneren des Fahrzeugs aufgefundene Stein wurde sichergestellt.

