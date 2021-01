Blaulicht-Blog: Brandstiftung in Mitte

In Mitte brannte in der Nacht ein großer Palettenstapel.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. Januar.

+++ Brandstiftung in Mitte +++

Gegen 1 Uhr hat an der Rochstrasse in Mitte einer großer Palettenstapel in Flammen gestanden sowie eine Mülltonne und ein direkt daneben stehender Pkw. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand nach rund 45 Minuten unter Kontrolle bringen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Nach Störungen bei der S-Bahn: Zugverkehr eingeschränkt +++

Die Berliner S-Bahn hat am frühen Mittwochmorgen gleich zwei Problemzonen: eine technische Störung am Zug in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) und eine Signalstörung im Bereich Treptower Park in Treptow. Beide Störungen konnten nach Angaben der S-Bahn zügig behoben werden. Dennoch kam es zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen auf der Linie S41. Ebenso führte die technische Störung zwischenzeitlich auf der Linie S46 zu Einschränkungen.

+++ Bewohner und ein Hund nach Wohnungsbrand in Sicherheit +++

Die Feuerwehr hat acht Bewohner und einen Hund aus einem brennenden Gebäude an der Königstraße in Mariendorf in Sicherheit gebracht. Unter den Geretteten waren auch drei Kinder. Das Feuer war am Mittwochmorgen in einer Wohnung in dem dreigeschossigen Haus ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Mensch kam demnach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Zur Brandursache machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Für rund zwei Stunden war die Feuerwehr mit fast 70 Kräften im Einsatz. Die Flammen waren nach kurzer Zeit gelöscht..

+++ Flucht-Fahrer rammt zwei Polizeiwagen +++

Die Polizei nimmt nach einer Verfolgungsfahrt durch Neukölln den Fahrer des Fluchtautos fest.

Foto: Morris Pudwell

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wollten Zivilpolizisten in Neuköln einen Mercedes kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes mit Münchener Kennzeichen war auf der Hermannstraße wegen Spurwechsel ohne Blinken und einer allgemeinen unsicheren Fahrweise aufgefallen. Doch der Fahrer gab Gas und raste davon. Es gabe eine Verfolgungsjagd über mehrere Kilometer. Die Aufforderungen der Polizei anzuhalten, ignorierte der Fahrer.

Es wurden dabei viele Kräfte der Polizei zusammengezogen. In einer 30 Zone an der Lichtenrader Straße, Ecke Selchower Straße postierte sich ein ziviles Fahrzeug quer zur Fahrbahn und wollte den Fluchtfahrer aufhalten. Doch der Mann rammte das zivile Polizeifahrzeug mit geschätzt 40/50 Km/h. Ein folgendes Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn rammte dabei das Heck des Täterfahrzeugs.

Der Mann fuhr laut Morgenpost-Informationen noch auf einen Streifenwagen zu und wollte sich den Weg frei rammen. Drei Beamte aus dem zivilen Fahrzeug wurden dabei verletzt, konnten aber trotzdem den Fahrer überwältigen, der sich massiv gewehrt haben soll. Ein Insasse des Mercedes floh daraufhin offenbar zu Fuß. Einen zweiten Insassen konnte die Polizei festnehmen. Nach ersten Angaben wurden insgesamt fünf Polizisten verletzt. Der Festgenommene musste ebenfalls ins Krankenhaus. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Am Abend wurden in Neukölln fünf Kollegen verletzt, weil mal wieder jemand meinte, er müsste sich polizeilichen Maßnahmen entziehen - Bilder von @BZ_NachtFloh, Einschätzung von @Djeron7 via @bzberlin https://t.co/29j26aZEMW pic.twitter.com/LNdWdpx8ps — GdP Berlin (@GdPHauptstadt) January 5, 2021

Polizeigewerkschafts-Sprecher Benjamin Jendro sagte: „Es sind genau diese Einsatzszenarien, die das enorme Risiko dieses Berufs offenbaren. Eine zunächst harmlos anmutende Maßnahme kann binnen Sekundenbruchteilen eskalieren und ein Abend mit fünf verletzten Kollegen enden, weil jemand meint, er müsse sich polizeilichen Maßnahmen widersetzen. Wir wünschen den verletzten Kräften alles Gute.“

+++ Nach Brand in U-Bahnhof: U9 weiter unterbrochen +++

Nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz ist der Bahnverkehr der Linie U9 weiterhin unterbrochen. Die Unterbrechung zwischen den Stationen U Walther-Schreiber-Platz und S+U Rathaus Steglitz soll voraussichtlich noch bis Montag andauern. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Zur Umfahrung können Fahrgäste ersatzweise die Buslinien M48, M85 und 186 sowie die S-Bahnlinie S1 nutzen, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag war ein Feuer in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs ausgebrochen. Der Brand hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte und zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. Niemand war bei dem Brand verletzt worden. Das Feuer hatte jedoch Signalkabel beschädigt, die nun ausgetauscht und anschließend getestet werden müssen.

+++ Wohnungsbrand an der Warschauer Straße +++

In der Nacht brannte es in einer Wohnung in der Warschauer Straße.

Foto: Thomas Peise

Gegen 23.30 Uhr ist die Feuerwehr zur Warschauer Straße Ecke Grünberger Straße in Friedrichshain gerufen worden. Dort brannten Einrichtungsgegenstände in einer Dachgeschosswohnung im Seitenflügel. Eine Bewohnerin wurde im Rettungswagen versorgt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Zur Ursache ist bislang noch nichts bekannt.

+++ Feuer in Hochhaus +++

Einen weiteren Brand gab es laut B.Z. in der Nacht in einen Hochhaus an der Fischerinsel in Mitte. 40 Feuerwehrleute rückten wegen an und löschten nach ersten Angaben einen kleinen Brand. Die Ursache ist noch unbekannt.