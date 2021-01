Blaulicht-Blog: Bootsschuppen brennt in Spandau

In Spandau brannte am Mittwochabend ein Bootsschuppen ab.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. Januar.

+++ Feuer auf Brauereigelände in Mitte: Verdacht der Brandstiftung +++

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Mitte auf einem Brauereigelände zu einem Feuer. Eine 25 Jahre alte Passantin wurde gegen 1.10 Uhr in der Rochstraße auf ein Feuer aufmerksam, das etwa vier Meter hohe Flammen schlug. Durch das Feuer wurden ein Renault, eine Mülltonne, mehrere Holzpalettenstapel sowie ein Zaun zum benachbarten Schulgelände in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnten von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissiariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

+++ Bootsschuppen brennt in Spandau +++

In der Eiswerderstraße in Spandau brannte am Abend der Bootsschupppen eines Rudervereins, die Feuerwehr war unter anderem mit einem Löschboot im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt. Verletzt wurde niemand.

+++ 93-Jährige tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt +++

In einer Wohnung an der Mahlower Straße in Neukölln ist am Mittwochmittag eine 93-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Umstände deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, teilte die Berliner Polizei bei Twitter mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es weiter.

+++ Toter in ausgebrannter Wohnung in Frankfurt (Oder) gefunden +++

In einer ausgebrannten Wohnung eines Hauses in Frankfurt (Oder) haben Polizeibeamte eine Leiche gefunden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um den 59-jährigen Bewohner handeln, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine zweifelsfreie Identifizierung stehe jedoch noch aus. Auch zur Todesursache könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Am vergangenen Sonntag waren die obere Etage und der Dachstuhl des Hauses im Stadtteil Booßen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Weil das Gebäude nach dem Feuer stark einsturzgefährdet war, konnten die Kriminalisten ihre Arbeit erst aufnehmen, nachdem das Haus gesichert worden war. Dabei fanden sie am Dienstag den Toten.

+++ Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Tierquälerei in Schlachthof +++

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gegen Verantwortliche eines Schlachthofs in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Die Ermittlungen seien nach einer Anzeige des Deutschen Tierschutzbüros im November aufgenommen worden, bestätigte Staatsanwältin Martina Baum am Mittwoch auf Anfrage.

Die Tierschützer hatten nach eigenen Angaben angezeigt, dass die Schweine in dem Schlachthof unsachgemäß betäubt und brutal misshandelt würden. Die Ermittlungen richteten sich nun gegen Verantwortliche des Unternehmens, sagte Baum. Die Geschäftsführung äußerte sich am Mittwoch auf Anfrage zunächst nicht. Das Tierschutzbüro erklärte, die quälerische Behandlung der Tiere sei auf Videomaterial dokumentiert, das im August 2020 aufgenommen worden sei. Dieses Material müsse nun zunächst ausgewertet werden, berichtete Baum. Die Ermittlungen würden voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen.

Die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin berichtete, dem zuständigen Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft sei Ende November ein zehnminütiger Zusammenschnitt des Videos zur Verfügung gestellt worden. Nach Auswertung des Films habe das Amt zwei Hauptakteuren umgehend die Sachkundebescheinigungen entzogen, so dass diese ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben dürften. Weitere Maßnahmen wie Strafanzeigen und Ordnungsverfügungen seien vorbereitet.

+++ Böller in Wohnung geworfen - Detonation reißt Heizung aus der Wand +++

In Lichtenberg hat eine unbekannte Person in der vergangenen Nacht einen Böller durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschosswohnung geworfen. Der 28 Jahre alte Mieter gab an, er habe gegen 2.20 Uhr mit dem Rücken zum Fenster am Schreibtisch seiner Wohnung an der Freiastraße gesessen, als er plötzlich einen sehr lauten Knall hörte, der Raum sei danach völlig verraucht gewesen. Er klagte über Pfeifgeräusche in den Ohren, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Durch den Druck der Explosion wurde der Heizkörper aus der Verankerung gedrückt sowie Teile der Gardinen beschädigt. Die Polizei sicherte Reste der explodierten Pyrotechnik. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Herbeiführens eines Sprengstoffexplosion.

+++ Mietwagen kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich +++

In Kladow hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ein Mietwagen überschlagen. Gegen 16.50 Uhr war der 23 Jahre alte Fahrer eines BMW zusammen mit einer gleichaltrigen Beifahrerin auf der Uferpromenade in Richtung Ritterfelddamm unterwegs. In einer nach rechts verlaufenden Kurve kam der junge Fahrer aus bislang unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten den Wagen selbstständig verlassen. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide mit Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Nach Aussage eines Zeugen soll der 23-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve gefahren sein.

+++ Nach Störungen bei der S-Bahn: Zugverkehr eingeschränkt +++

Die Berliner S-Bahn hat am frühen Mittwochmorgen gleich zwei Problemzonen: eine technische Störung am Zug in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) und eine Signalstörung im Bereich Treptower Park in Treptow. Beide Störungen konnten nach Angaben der S-Bahn zügig behoben werden. Dennoch kam es zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen auf der Linie S41. Ebenso führte die technische Störung zwischenzeitlich auf der Linie S46 zu Einschränkungen.

+++ Bewohner und ein Hund nach Wohnungsbrand in Sicherheit +++

Die Feuerwehr hat acht Bewohner und einen Hund aus einem brennenden Gebäude an der Königstraße in Mariendorf in Sicherheit gebracht. Unter den Geretteten waren auch drei Kinder. Das Feuer war am Mittwochmorgen in einer Wohnung in dem dreigeschossigen Haus ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Mensch kam demnach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Zur Brandursache machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Für rund zwei Stunden war die Feuerwehr mit fast 70 Kräften im Einsatz. Die Flammen waren nach kurzer Zeit gelöscht..

+++ Flucht-Fahrer rammt zwei Polizeiwagen +++

Die Polizei nimmt nach einer Verfolgungsfahrt durch Neukölln den Fahrer des Fluchtautos fest.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr wollten Zivilpolizisten in Neukölln einen Mercedes kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes mit Münchener Kennzeichen war auf der Hermannstraße wegen Spurwechsel ohne Blinken und einer allgemeinen unsicheren Fahrweise aufgefallen. Doch der Fahrer gab Gas und raste davon. Es gab eine Verfolgungsjagd über mehrere Kilometer. Die Aufforderungen der Polizei anzuhalten, ignorierte der Fahrer.

Es wurden dabei viele Kräfte der Polizei zusammengezogen. In einer 30-Zone an der Lichtenrader Straße, Ecke Selchower Straße postierte sich ein ziviles Fahrzeug quer zur Fahrbahn und wollte den Fluchtfahrer aufhalten. Doch der Mann rammte das Polizeifahrzeug mit geschätzt 40 bis 50 km/h. Ein mit Blaulicht und Martinshorn folgendes Polizeiauto rammte dabei das Heck des Täterfahrzeugs.

Der Fahrer und sein Begleiter stiegen aus und flüchteten, was dem unbekannt gebliebenen Beifahrer gelang. Den 20 Jahre alten Fahrer nahmen die Einsatzkräfte in der Nähe fest. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer und eine kleine Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel. In dem Fluchtfahrzeug wurde zudem eine Machete aufgefunden. Die Einsatzkräfte stellten die Beweismittel und das Auto sicher.

Der 20-Jährige wurde bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge leicht verletzt, ebenso die beiden Polizisten in dem Einsatzwagen und die drei Zivilfahnder. Alle Verletzten wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt. Bei dem Tatverdächtigen wurde dabei auch eine Blutentnahme durchgeführt. Die verletzten Polizisten mussten nach den Behandlungen ihren Dienst beenden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin sagte: „Es sind genau diese Einsatzszenarien, die das enorme Risiko dieses Berufs offenbaren. Eine zunächst harmlos anmutende Maßnahme kann binnen Sekundenbruchteilen eskalieren und ein Abend mit fünf verletzten Kollegen enden, weil jemand meint, er müsse sich polizeilichen Maßnahmen widersetzen. Wir wünschen den verletzten Kräften alles Gute.“

+++ Nach Brand in U-Bahnhof: U9 weiter unterbrochen +++

Nach dem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz ist der Bahnverkehr der Linie U9 weiterhin unterbrochen. Die Unterbrechung zwischen den Stationen U Walther-Schreiber-Platz und S+U Rathaus Steglitz soll voraussichtlich noch bis Montag andauern. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Zur Umfahrung können Fahrgäste ersatzweise die Buslinien M48, M85 und 186 sowie die S-Bahnlinie S1 nutzen, hieß es weiter.

Am Samstagnachmittag war ein Feuer in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs ausgebrochen. Der Brand hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte und zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. Niemand war bei dem Brand verletzt worden. Das Feuer hatte jedoch Signalkabel beschädigt, die nun ausgetauscht und anschließend getestet werden müssen.

+++ Wohnungsbrand an der Warschauer Straße +++

In der Nacht brannte es in einer Wohnung in der Warschauer Straße.

Gegen 23.30 Uhr ist die Feuerwehr zur Warschauer Ecke Grünberger Straße in Friedrichshain gerufen worden. Dort brannten Einrichtungsgegenstände in einer Dachgeschosswohnung im Seitenflügel. Eine Bewohnerin wurde im Rettungswagen versorgt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Zur Ursache ist bislang noch nichts bekannt.

+++ Feuer in Hochhaus +++

Einen weiteren Brand gab es laut B.Z. in der Nacht in einen Hochhaus an der Fischerinsel in Mitte. 40 Feuerwehrleute rückten wegen an und löschten nach ersten Angaben einen kleinen Brand. Die Ursache ist noch unbekannt.

+++ Supermarkt überfallen +++

Drei Unbekannte haben am Dienstagabend einen Supermarkt in Schöneberg beraubt. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Aussagen der Mitarbeitern sollen drei mit Mund-Nasen-Schutz und teilweise Kapuzen maskierte Männer, kurz vor Schließung gegen 22 Uhr, die Filiale in der Martin-Luther-Straße betreten und unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert haben.

In einem Nebenraum sollen die mutmaßlichen Tatverdächtigen aus einem Schrank Münzrollen und beim Verlassen des Geschäfts Geld aus einer Kasse entwendet haben. Das Trio flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Winterfeldstraße. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Kurzer Prozess mit zwei Champagner-Dieben +++

Knapp eine Woche nach Silvester sind zwei Champagner-Diebe in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) mit einer größeren Menge an Flaschen gestellt und rechtskräftig verurteilt worden. Wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte, hatten die 21 und 19 Jahre alten Männer aus Berlin den bandenmäßigen Diebstahl am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt vor Gericht gestanden. Der 21-Jährige, der bereits polizeibekannt sei, erhielt im „beschleunigten Verfahren“ fünf Monate Haftstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der Jüngere erhielt eine Verwarnung.

Ein Ladendetektiv hatte das Duo am Dienstagabend in dem Markt an der Bundesstraße 104 beobachtet. In ihrem Rucksack wurden am Ausgang zehn Flaschen Champagner und ein Plüschtier aus dem Marktangebot im Wert von mehreren hundert Euro gefunden. Die Polizei nahm die zwei Berliner fest, die Suche nach einem mutmaßlichen Komplizen, der vor dem Supermarkt in einem Auto gewartet haben soll, blieb ohne Erfolg.