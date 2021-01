Wer kennt diesen hilflosen, unbekannten Mann?

Berlin. In der Nacht zum 13. September 2020 fanden Einsatzkräfte der Polizei während der Streifenfahrt einen schwer am Kopf verletzten Mann in Wilmersdorf. Die Streife war gegen 3.30 Uhr in der Berliner Straße 30 durch Geräusche auf zwei Personen aufmerksam geworden, die alkoholisiert auf dem Gehweg lagen.

Einer der beiden offensichtlich obdachlosen Männer hatte ein blutverschmiertes Gesicht und war nicht ansprechbar. Im Krankenhaus wurde anschließend eine schwere Kopfverletzung bei ihm festgestellt. Ein Hintergrund für die Verletzung konnte bis jetzt nicht geklärt werden. Der Mann ist bis heute nicht ansprechbar, seine Identität ist unbekannt. Es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass er aus Riga kommen und den Spitznamen „Wowa“ für Wladimir haben könnte. Europaweite Anfragen dazu verliefen bisher jedoch ohne Erfolg.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und hat dunkle, graumelierte Haare sowie blaugrüne Augen. Am linken Oberarm trägt er ein Deachen-Tattoo. Sein Gebiss ist in einem schlechten Zustand, auch die Füße sind auffallend ungepflegt.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.