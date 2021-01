Dresdner Juwelendiebstahl: Wohnung in Berlin-Rudow durchsucht

Ein Überwachungsvideo zeigt den spektakulären Juwelen-Diebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden.

Razzia Dresdner Juwelendiebstahl: Wohnung in Rudow durchsucht

Im Fall des spektakulären Dresdner Juwelendiebstahles haben vier Ermittler der Soko Epaulette mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften der Bundespolizei am Dienstagmorgen um 6 Uhr eine Wohnung in Berlin-Rudow durchsucht. Es wurden zwei Handys sowie mehrere Dokumente sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte.

Der nach wie vor gesuchte fünfte Tatverdächtige, Abdul Majed Remmo, sei nicht in der Wohnung angetroffen worden, nach ihm werde weiter mit Hochdruck öffentlich gefahndet.

Dresdner Juwelendiebstahl: Vier Verdächtige in Untersuchungshaft

Mitte Dezember war der Zwillingsbruder des Gesuchten in Berlin gefasst worden. Er sitzt inzwischen mit drei weiteren Verdächtigen aus dem Clan einer arabischen Großfamilie in Dresden in Untersuchungshaft.

Am 25. November 2019 hatten mehrere Täter bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte aus der berühmten Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden Juwelen mit kaum schätzbarem Wert gestohlen. Vermutungen und Spuren hatten schnell nach Berlin geführt.