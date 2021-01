Brandenburg: Unfall bei Glätte - Pick-up rammt Baum

In einem Hochhaus an der Blücherstraße ist ein Feuer ausgebrochen.

Brand in Seniorenwohnhaus in Kreuzberg ausgebrochen

An der Blücherstraße in Kreuzberg ist am Dienstagmorgen in einem Seniorenwohnhaus gegen 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung in der sechsten Etage stehe im Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit. 70 Einsatzkräfte seien vor Ort bzw. noch in der Anfahrt. Eine verletzte Person wurde aus der Wohnung gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.

#Brand in #Kreuzberg



In der #Blücherstraße steht eine Wohnung im Vollbrand. Wir sind mit über 70 Kräften vor Ort bzw. noch auf der Anfahrt.



Update folgt ... pic.twitter.com/xLh4gnQbDw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 5, 2021

Im Einsatz ist auch ein Hygiene-Gerätewagen, wie die Morgenpost erfuhr. Dieser wurde erst im Juli 2019 in Betrieb genommen. Das Fahrzeug bringt Reinigungs- und Umkleidemöglichkeiten an die Einsatzstelle.

+++ Bis zu 40 Scheiben am Schloss Sanssouci eingeschlagen +++

Am Schloss Sanssouci in Potsdsam haben Täter an der Fassade zu den Weinbergterrassen mehrere Glasscheiben beschädigt. Das teilte die Brandenburger Polize mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Laut Polizei hatte ein Sicherheitsmitarbeiter die 30 bis 40 eingeschlagenen Glasscheiben schon am Mittwoch vergangener Woche entdeckt.

Die Täter sollen auch die Schlösser von drei Eingängen zum Park Potsdam-Babelsberg zugeklebt haben, so dass sie sich nicht mehr öffnen ließen. Die Schlösser wurden ausgetauscht. Die Polizei bittet Zeugen unter Telefon 0331-55080 um Hinweise.

+++ Ein Mensch bei Unfall in Treptow ereignet +++

In Treptow hat sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Foto: Thomas Peise

Am späten Montagabend hat sich an der Elsenstraße in Treptow ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Es wurde eine Person verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.