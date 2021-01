Feuer im U-Bahnhof Rotes Rathaus

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Montag vor dem U-Bahnhof Rotes Rathaus in Berlin-Mitte.

Berlin. Auf der neuen U-Bahnlinie U5 ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es im U-Bahnhof. 145 Kräfte der Berliner Feuerwehr waren zunächst im Einsatz, später waren noch 70 vor Ort. Der Brand ist laut Feuerwehr bereits gelöscht.

Nach Aussage der BVG ist die Rauchentwicklung bei einem schadhaften U-Bahnfahrzeug aufgetreten. Der Zug war zuvor am U-Bahnhof Weberwiese liegen geblieben und in die Abstellanlage zwischen den Stationen Alexanderplatz und Rotes Rathaus geschoben worden. Dort sei es nach derzeitigem Stand zur Rauchentwicklung am Lüfter des Fahrzeugs gekommen, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken.​

Wie eine Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost sagte, sei der Rauch während der Fahrt festgestellt worden. In Höhe des U-Bahnhofes Weberwiese habe die U-Bahn angehalten und die Leute rausgelassen. Die U-Bahn sei dann weitergefahren in den U-Bahnhof Rotes Rathaus und dort auf ein Abstellgleis, was sich unter dem normalen Gleis befindet. Dort hätten zunächst zwei BVG-Mitarbeiter versucht, das Feuer zu löschen. Beide Mitarbeiter hätten bei dem Versuch Rauchgasvergiftungen erlitten. Einer sei vor Ort behandelt, einer in die Klinik gebracht worden. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Die BVG hatte gewtittert, dass der Zugverkehr "wegen eines technischen Problems an einem Zug" zwischen Unter den Linden und Alexanderplatz unterbrochen sei. Fahrgäste sollten auf die S-Bahn ausweichen. Der U-Bahn-Verkehr wurde kurz vor 13 Uhr wieder aufgenommen, Fahrgäste müssten jedoch mit Verspätungen rechnen.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr vor dem Roten Rathaus.

Foto: Felix Müller

Zuletzt hatte am Samstag ein Brand im U-Bahnhof Schloßstraße im Stadtteil Steglitz einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Der Bahnhof wurde evakuiert, bevor die Feuerwehr eintraf. Weil Signalkabel beschädigt wurden, fahren dort voraussichtlich bis zum 10. Januar keine U-Bahnen.

