In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 4. Januar.

+++ Glätteunfall: Pick-up rammt Straßenbaum +++

Gegen 2 Uhr kam es auf der B158 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Dodge Pick-ups verlor in Blumberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen so schwer verletzt, dass beide von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Wie es zu diesem Unfall gekommen ist, wird nun ermittelt. Zeugen teilten vor Ort mit, dass zum Zeitpunkt des Unfalls dichter Schneefall geherrscht haben soll. Die Beamten der Polizeidirektion Barnim prüften zudem, ob der Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Neben dem Fahrzeug wurden zahlreiche leere Alkohol-Flaschen gefunden. Der Pick-up wurde sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Die B158 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

+++ U-Bahnwagen brennt im neuen Bahnhof Rotes Rathaus +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr vor dem Roten Rathaus.

Foto: Felix Müller

Im Bereich des neuen Berliner U-Bahnhofs Rotes Rathaus hat ein U-Bahnwagen gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelte es sich dabei am Montag um ein kleines Feuer, das schnell gelöscht wurde. Der U-Bahnzug war zu dem Zeitpunkt leer, wie der Sprecher sagte. Mehr dazu lesen Sie HIER.

+++ Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus verstorben +++

Ein Fußgänger, der am 25. November 2020 bei einem Unfall in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) von einem Lkw erfasst wurde, verstarb in der Nacht zum 23. Dezember 2020. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 97-Jährige ist der 50. Verkehrstote im Jahr 2020.

Der Senior war am 25. November gegen 13 Uhr zu Fuß auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ernst-Barlach-Straße unterwegs. Es kam dann zu einem Zusammenstoß mit einem rückwärtsfahrenden Lkw. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt schwere Rumpfverletzungen.

+++ Brand in Keller in Siemensstadt +++

Am Sonntagabend brannte es in einem Keller in Siemensstadt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte zum Löschen aus.

+++ Wasserrohrbruch in Steglitz: Schöneberger Straße gesperrt +++

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Schöneberger Straße in Steglitz am Montagmorgen zwischen Rheinstraße/Walther-Schreiber-Platz und Feuerbachstraße gesperrt worden. Die BVGT leitete die Busse X76, M76 und 181 zwischen Walther-Schreiber-Platz und dem Auguste-Viktoria-Klinikum um. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen, hieß es.

+++ Quartett nach Einbruch festgenommen +++

Bei vier Männern klickten am Sonntagnachmittag die Handfesseln. Sie stehen im dringenden Verdacht, gegen 15 Uhr in einen Getränkemarkt in Charlottenburg eingebrochen zu sein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand überkletterte einer von ihnen die Mauer eines Außenlagers in der Wilmersdorfer Straße und entwendete gemeinsam mit seinen Komplizen alkoholische Getränke.

Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und teilte dies dem Polizeinotruf mit. Die Einsatzkräfte nahmen die vier Männer im Alter von 33, 34, 35 und 47 Jahren noch am Tatort fest. Mehrere Kartons und Einzelflaschen, die schon zum Abtransport bereitgestellt worden waren, wurden sichergestellt. Das Quartett wurde erkennungsdienstlich behandelt und für die weiteren Ermittlungen anschließend der Kriminalpolizei überstellt.

+++ Kastenwagen bei Feuer stark beschädigt +++

Bei einem Fahrzeugbrand in Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Transporter erheblich beschädigt. Die Angestellte eines Wachschutzunternehmens bemerkte kurz nach 2 Uhr während einer Kontrollfahrt in der Teichstraße den brennenden Mercedes Sprinter und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, die den Motor- und Innenraum des Fahrzeuges stark beschädigten. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.