In der Nacht zum 3. Januar 2021 brannten in Friedrichsfelde drei Autos

Kriminalität Mehrere Autos gehen in Berlin in Flammen auf

Berlin. In der Nacht zu Sonntag haben in Berlin wieder mehrere Autos gebrannt. An der Mellenseestraße im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde bemerkte eine Spaziergängerin gegen 23.30 Uhr einen in Flammen stehenden Wohnwagen auf einem Großparkplatz. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Wohnwagen und ein daneben geparkter Peugeot brannten allerdings fast vollständig aus. Ein Skoda, ein Mini und ein Damenfahrrad wurden durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Wenig später brannte es - ebenfalls in Friedrichsfelde - an der Lincolnstraße. Dort bemerkte ein 60-jähriger Anwohner kurz nach 1 Uhr zwei brennende Fahrzeuge auf der Straße, so die Polizei. Der Mann rief die Feuerwehr. Nach dem Löschen der Flammen stellten die Beamten der Polizeidirektion 3 einen ausgebrannten Transporter der Marke Renault und einen ausgebrannten Wagen der Marke Peugeot fest. Auch hier wurden keine Personen verletzt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Bei Autobränden sind es selten politische Motive

Immer wieder brennen in Berlin vor allem nachts Autos. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftung. Nur bei einem geringen Anteil der Taten vermuten die Ermittler politische Motive im linksextremen oder rechtsextremen Milieu wie zuletzt in Neukölln. Bei den meisten Brandstiftungen gehen die Ermittler von anderen Hintergründen aus. Angenommen werden nach Auskunft der Polizei auch reiner Vandalismus, pyromanische Tendenzen, gezielte Racheaktionen im privaten Umfeld, Versicherungsbetrug und sogenannte Verdeckungsbrände, um andere Straftaten zu vertuschen.

Erst Anfang Dezember wurden Polizei und Feuerwehr durch eine Serie von Autobrandstiftungen und Sachbeschädigungen auf Trab gehalten. Dabei wurden in einer Nacht 32 Autos beschädigt oder zerstört. Eine Bilanz der Autobrände für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor. Im Jahr 2019 brannten in Berlin insgesamt 446 Fahrzeuge. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahre 2011 - damals waren es 527 Fahrzeuge.