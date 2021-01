Drei Autos in Friedrichsfelde in Flammen

In der Nacht zum 3. Januar 2021 brannten in Friedrichsfelde drei Autos

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 3. Januar.

Blaulicht-Blog Mehrere Autos in Lichtenberg in Flammen

An der Lincolnstraße in Friedrichsfelde brannten in der Nacht zu Sonntag gleich drei Pkw lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Auch an der Sewanstraße in Lichtenberg kam es nach ersten Informationen zu mehreren Bränden. Demnach wurden drei Autos durch Feuer beschädigt.

Auto gegen Ampel in Hohenschönhausen

Foto: Thomas Peise

Gegen 0.45 Uhr kam es in die Rhinstraße Ecke Gärtnerstraße in Hohenschönhausen zu einem Unfall, bei dem ein PKW gegen eine Ampel prallte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.