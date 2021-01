Feuerwehreinsatz in Berlin: Brand in U-Bahnhof Schloßstraße

Im Berliner U-Bahnhof Schloßstraße ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. 110 Einsatzkräfte bekämpfen am Nachmittag das Feuer.

Feuerwehreinsatz Brand in Berliner U-Bahnhof Schloßstraße

Berlin. Die Feuerwehr ist am Sonnabendnachmittag zu einem Einsatz nach Steglitz-Zehlendorf ausgerückt. Es brennt im U-Bahnhof Schloßstraße, twitterte die Feuerwehr. Betroffen ist ein elektrischer Betriebsraum in der Zwischenebene, in dem das Feuer ausgebrochen ist.

Im gesamten Bahnhofsbereich gibt es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist dabei, den gesamten Bahnhof zu kontrollieren und zu belüften. Nach jetzigem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten. Die Brandbekämpfung hat bereits begonnen. Die Feuerwehr ist mit 110 Einsatzkräften vor Ort.

Foto: Twitter Feuerwehr Berlin

Der Bahnhof der Linie 9 liegt unter der Haupteinkaufsstraße des Stadtteils Steglitz. Die Straße wurde für den Feuerwehreinsatz gesperrt. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes besteht kein Zugverkehr auf der Linie U9 zwischen den U-Bahnhöfen Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz. Nutzt zur Umfahrung bitte die umliegenden Bus- und S-Bahnlinien, schrieb die BVG.

Auch bei den Buslinien M48/M85/186 und 282 kommt es zu Behinderungen. Die Linien werden zwischen den Haltestellen S+U Rathaus Steglitz und U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz (M48/M85/186) bzw. Lepsiusstraße (282) umgeleitet.

Feuerwehr bekämpft Brand im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte

Am 15. November 2020 löschte die Feuerwehr über mehrere Stunden einen Brand im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in Zehlendorf. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus. Das Feuer war in einem Imbiss ausgebrochen. Bis zu 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

